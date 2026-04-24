Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве. Архивное фото

Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith Anderson Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве

СМИ: США хотят отомстить Испании и Британии за отказ помочь с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ США рассматривают варианты наказания союзников по НАТО за отказ помочь в операции против Ирана.

Среди вариантов — приостановка членства Испании в альянсе и пересмотр позиции Вашингтона по претензиям Британии на Фолклендские острова.

Также рассматривается отстранение представителей "проблемных" стран от важных или престижных должностей в блоке.

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. США хотят наказать Испанию и Британию за отказ помочь им в операции против Ирана, передает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

"Внутреннее электронное письмо Пентагона описывает варианты наказания союзников по НАТО , <...> включая приостановку членства Испании в альянсе и пересмотр позиции США по претензиям Великобритании на Фолклендские острова", — говорится в публикации.

Исключение из блока Мадрида практически не окажет влияния на военные операции Соединенных Штатов, но будет иметь значительный символический эффект. Чиновник не уточнил, как именно американцы намерены этого добиться.

В письме описывается разочарование Вашингтона некоторыми союзниками, которые не пустили ВС США на военные базы и запретили пролет над своей территорией. Однако это базовые права стран НАТО, отметил источник агентства.

По его словам, еще один вариант наказания предусматривает отстранение представителей "проблемных" государств от важных или престижных должностей в альянсе.

При этом, добавил он, в документе не упоминаются возможный отказ США от членства в НАТО или закрытие американских баз в Европе.

После того как союзники не поддержали войну против Ирана , Дональд Трамп усилил критику в их адрес и заявил, что всерьез рассматривает выход Штатов из организации. В частности, они не захотели отправлять корабли, чтобы помочь разблокировать Ормузский пролив . Глава Белого дома тогда пообещал запомнить их трусливую позицию.