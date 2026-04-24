Житель Самарской области получил срок за поджог станции связи

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Центральный окружной военный суд назначил 15 лет лишения свободы 22-летнему жителю Самарской области, который вступил в террористическую организацию и поджег релейный шкаф, базовую станцию связи, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем канале на платформе "Макс".
"Центральный окружной военный суд постановил приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя Самарской области. Он признан виновным по части 2 статьи 205.5 (участие в террористической организации) и части 1, пунктам "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Суд установил, что в ноябре 2024 года подсудимый добровольно вступил в террористическую организацию. Для дестабилизации деятельности органов власти за денежное вознаграждение он поджег релейный шкаф в Ставропольском районе и базовую станции связи в Жигулевске.
"С учетом позиции государственного обвинителя Куйбышевской транспортной прокуратуры суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении прокуратуры.
Ущерб инфраструктуре от действий злоумышленника превысил 260 тысяч рублей, суд обязал злоумышленника компенсировать его. Также у осужденного конфисковали незаконное вознаграждение.