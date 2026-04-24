Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 24.04.2026 (обновлено: 19:13 24.04.2026)
Житель Самарской области получил срок за поджог станции связи

Жителю Самарской области дали 15 лет за поджог станции связи

Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Центральный окружной военный суд назначил 15 лет лишения свободы 22-летнему жителю Самарской области, который вступил в террористическую организацию и поджег релейный шкаф, базовую станцию связи, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем канале на платформе "Макс".
"Центральный окружной военный суд постановил приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя Самарской области. Он признан виновным по части 2 статьи 205.5 (участие в террористической организации) и части 1, пунктам "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Силовики предотвратили теракт против руководителей Роскомнадзора - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
ФСБ показала тело главаря группы, готовившей теракт против РКН
Вчера, 09:06
Суд установил, что в ноябре 2024 года подсудимый добровольно вступил в террористическую организацию. Для дестабилизации деятельности органов власти за денежное вознаграждение он поджег релейный шкаф в Ставропольском районе и базовую станции связи в Жигулевске.
"С учетом позиции государственного обвинителя Куйбышевской транспортной прокуратуры суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении прокуратуры.
Ущерб инфраструктуре от действий злоумышленника превысил 260 тысяч рублей, суд обязал злоумышленника компенсировать его. Также у осужденного конфисковали незаконное вознаграждение.
Сотрудники правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В Крыму подросток признал вину в поджоге машины из ненависти к евреям
26 января, 12:25
 
ПроисшествияСамарская областьРоссияСтавропольский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала