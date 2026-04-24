Путин обсудил с Совбезом меры по борьбе с преступностью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.
- Он предложил обсудить меры по предупреждению правонарушений и борьбе с преступностью.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности рассмотреть методы борьбы с преступностью.
"Обсудим сегодня вопрос дополнительных мер по предупреждению и пресечению правонарушений", — сказал он.
Президент попросил выступить с докладом генпрокурора Александра Гуцана.
Предыдущее оперативное совещание Совбеза состоялось 17 апреля. Тогда участники затронули взаимодействие со странами — членами СНГ.