Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экипаж тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Север» уничтожил замаскированные опорные пункты ВСУ в Харьковской области.
- В результате удара были уничтожены четыре опорных пункта, три пикапа и более пятнадцати человек личного состава противника.
КУРСК, 24 апр - РИА Новости. Экипаж тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Север" уничтожил замаскированные опорные пункты ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода огнеметных систем с позывным Атом.
"В результате очередного удара были уничтожены четыре опорных пункта, расположенные в лесополосе, три пикапа и более пятнадцати человек личного состава противника", - сообщил Атом.
Он уточнил, что контроль и корректировка поражаемых целей проводилась расчетами разведывательных БПЛА.
