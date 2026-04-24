Украинские СМИ сообщили о рейдах военкоматов на фитнес-клуб в Одессе
23:32 24.04.2026
Украинские СМИ сообщили о рейдах военкоматов на фитнес-клуб в Одессе

Сотрудники одесского военкомата нагрянули с рейдом в фитнес-клуб

Сотрудник военкомата в Одессе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники одесского военкомата провели рейд в местном фитнес-клубе.
  • Украинские СМИ также сообщали о рейдах сотрудников военкоматов на фермерские хозяйства в Одесской области.
  • Насильственные действия ТЦК приводят к скандалам и протестам.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Сотрудники одесского военкомата нагрянули с рейдом в местный фитнес-клуб, атлетам-уклонистам пришлось прыгать из окон заведения, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Рейд военкомата в одесский фитнес-клуб", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Украинские журналисты опубликовали видео рейда, снятое очевидцем. На кадрах видна большая группа людей в камуфляже, входящая в здание фитнес-центра, и несколько молодых мужчин, спасающихся бегством через окна второго этажа.
В пятницу украинские СМИ сообщали о рейдах сотрудников военкоматов на фермерские хозяйства в Одесской области. Там военнослужащие ловили фермеров прямо в полях, останавливая сельскохозяйственную технику.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. На этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
Конфликт мужчины с ТЦК на крыше дома - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Сотрудники ТЦК на Украине столкнули мужчину с крыши во время мобилизации
23 апреля, 13:42
 
