Украинские СМИ сообщили о рейдах военкоматов на фитнес-клуб в Одессе

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Сотрудники одесского военкомата нагрянули с рейдом в местный фитнес-клуб, атлетам-уклонистам пришлось прыгать из окон заведения, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Рейд военкомата в одесский фитнес-клуб", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Украинские журналисты опубликовали видео рейда, снятое очевидцем. На кадрах видна большая группа людей в камуфляже, входящая в здание фитнес-центра, и несколько молодых мужчин, спасающихся бегством через окна второго этажа.
В пятницу украинские СМИ сообщали о рейдах сотрудников военкоматов на фермерские хозяйства в Одесской области. Там военнослужащие ловили фермеров прямо в полях, останавливая сельскохозяйственную технику.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. На этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.