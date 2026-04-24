Украинские СМИ сообщили о рейдах военкоматов на фитнес-клуб в Одессе

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Сотрудники одесского военкомата нагрянули с рейдом в местный фитнес-клуб, атлетам-уклонистам пришлось прыгать из окон заведения, сообщило украинское издание "Страна.ua".

Украинские журналисты опубликовали видео рейда, снятое очевидцем. На кадрах видна большая группа людей в камуфляже, входящая в здание фитнес-центра, и несколько молодых мужчин, спасающихся бегством через окна второго этажа.