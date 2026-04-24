Суд заочно арестовал Слепакова*

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в Москве заочно арестовал Семена Слепакова* по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.
- Мера пресечения избрана на два месяца с момента экстрадиции или задержания артиста.
- Слепаков* обвиняется в распространении материалов без специальной плашки, находясь за пределами России, и был дважды привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Суд в Москве заочно арестовал комика-иноагента Семена Слепакова* по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
"Басманным районным судом города Москвы 24 апреля 2026 в отношении Слепакова Семена Сергеевича* избрана мера пресечения виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации либо с момента его фактического задержания на территории РФ", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.
Слепаков* обвиняется по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.
По данным следствия, Слепаков* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности физического лица, выполняющего функции иностранного агента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ). При этом, находясь за пределами РФ, он распространил в соцсети материалы без специальной плашки.
* Признан иностранным агентом в России
