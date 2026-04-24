Суд заочно арестовал Слепакова*

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Суд в Москве заочно арестовал комика-иноагента Семена Слепакова* по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Слепаков* обвиняется по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.

По данным следствия, Слепаков* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности физического лица, выполняющего функции иностранного агента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ). При этом, находясь за пределами РФ, он распространил в соцсети материалы без специальной плашки.