СК возбудил дело о небезопасных услугах после ЧП с туристами в Бурятии

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено в Бурятии после схода снега на группу туристов на одном из перевалов, сообщается на сайте регионального управления СК России.

По предварительным данным, незарегистрированная группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции. Отмечается, что на перевале "26-го партийного съезда" горного узла Мунку-Сардык на них сошла снежная масса. Подчеркивается, что трое туристов находились в стороне от схода, они получили повреждения, но смогли по рации сообщить о происшествии. Остальные члены группы, предположительно, остаются под снегом, их местонахождение пока не установлено.