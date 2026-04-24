СК возбудил дело о небезопасных услугах после ЧП с туристами в Бурятии

17:34 24.04.2026 (обновлено: 20:10 24.04.2026)
СК возбудил дело о небезопасных услугах после схода снега на туристов в Бурятии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бурятии после схода снега на группу туристов возбуждено уголовное дело о небезопасных услугах.
  • Незарегистрированная группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции, когда на них сошла снежная масса на перевале «26-го партийного съезда» горного узла Мунку-Сардык.
  • Трое туристов получили повреждения, но смогли сообщить о происшествии, местонахождение остальных членов группы пока не установлено.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено в Бурятии после схода снега на группу туристов на одном из перевалов, сообщается на сайте регионального управления СК России.
"В целях установления всех обстоятельств следственным путем возбуждено уголовное дело по сообщению о сходе снежной массы на группу туристов на одном из перевалов горного узла Мунку-Сардык по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, незарегистрированная группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции. Отмечается, что на перевале "26-го партийного съезда" горного узла Мунку-Сардык на них сошла снежная масса. Подчеркивается, что трое туристов находились в стороне от схода, они получили повреждения, но смогли по рации сообщить о происшествии. Остальные члены группы, предположительно, остаются под снегом, их местонахождение пока не установлено.
В настоящее время устанавливается полная картина произошедшего.
