Шапша обсудил в Китае развитие калужского завода "АГР" - РИА Новости, 24.04.2026
20:00 24.04.2026
Шапша обсудил в Китае развитие калужского завода "АГР"

КАЛУГА, 24 апр - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с китайскими партнёрами и представителями холдинга "АГР" развитие калужского завода компании.
Делегация Калужской области, которую возглавляет Шапша, работает в Китае. Визит служит дальнейшему углублению деловых и дружеских отношений между Калужской областью и Китайской Народной Республикой.
«
"С китайскими партнерами и представителями холдинга "АГР" обсудили развитие калужского завода компании, и в целом - автомобильного кластера в нашей области", - сообщил Шапша в своём канале на платформе "Макс".
Губернатор подчеркнул, что завод "АГР" в Калуге уверенно наращивает мощности, отечественная марка Tenet входит в топ-3 по продажам новых легковых автомобилей в России. В ближайшее время предприятие планирует увеличить объёмы и расширить модельный ряд, добавил Шапша.
Он отметил, что правительство Калужской области работает над дальнейшим повышением локализации.
"Заинтересованы в том, чтобы китайские компании открывали новые производства комплектующих в нашей области. На переговорах рассказал о действующих мерах господдержки, как мы работаем с инвесторами", - подчеркнул губернатор.
Он добавил, что власти Калужской области ценят опыт, надёжность китайских партнеров.
"У нас складываются доверительные отношения. Видим интерес к работе с нашим регионом. Для нас важно продолжить совместную работу", - заключил Шапша.
 
