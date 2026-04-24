Шапша обсудил в Китае развитие калужского завода "АГР"

КАЛУГА, 24 апр - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с китайскими партнёрами и представителями холдинга "АГР" развитие калужского завода компании.

Делегация Калужской области , которую возглавляет Шапша , работает в Китае . Визит служит дальнейшему углублению деловых и дружеских отношений между Калужской областью и Китайской Народной Республикой.

« "С китайскими партнерами и представителями холдинга " АГР " обсудили развитие калужского завода компании, и в целом - автомобильного кластера в нашей области", - сообщил Шапша в своём канале на платформе "Макс".

Губернатор подчеркнул, что завод "АГР" в Калуге уверенно наращивает мощности, отечественная марка Tenet входит в топ-3 по продажам новых легковых автомобилей в России . В ближайшее время предприятие планирует увеличить объёмы и расширить модельный ряд, добавил Шапша.

Он отметил, что правительство Калужской области работает над дальнейшим повышением локализации.

"Заинтересованы в том, чтобы китайские компании открывали новые производства комплектующих в нашей области. На переговорах рассказал о действующих мерах господдержки, как мы работаем с инвесторами", - подчеркнул губернатор.

Он добавил, что власти Калужской области ценят опыт, надёжность китайских партнеров.