Щавелев: карты жителей региона РФ объединят местную цифровую инфраструктуру

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Карты жителей региона России могут в будущем объединять всю местную цифровую инфраструктуру, рассказал старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев на VIII финансовом форуме "Просто капитал".

Специальная сессия форума была посвящена роли социальных проектов как действенного инструмента развития экономики регионов.

Таким примером может служить "Карта жителя Ярославской области". Ее могут получить граждане России старше 18 лет, постоянно зарегистрированные в Ярославской области.

"В названии фигурирует слово "карта", но на самом деле (этот проект – ред.) – про цифровую инфраструктуру региона. Карта используется как ID (уникальный идентификационный номер — ред.) <…>. Мы говорим про цифровые сервисы региона – культуру, транспорт, здравоохранение", – отметил Щавелев.