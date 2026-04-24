17:51 24.04.2026
Щавелев: карты жителей региона РФ объединят местную цифровую инфраструктуру

Посетитель с банковской картой МИР. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Карты жителей региона России могут в будущем объединять всю местную цифровую инфраструктуру, рассказал старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев на VIII финансовом форуме "Просто капитал".
Специальная сессия форума была посвящена роли социальных проектов как действенного инструмента развития экономики регионов.
Таким примером может служить "Карта жителя Ярославской области". Ее могут получить граждане России старше 18 лет, постоянно зарегистрированные в Ярославской области.
"В названии фигурирует слово "карта", но на самом деле (этот проект – ред.) – про цифровую инфраструктуру региона. Карта используется как ID (уникальный идентификационный номер — ред.) <…>. Мы говорим про цифровые сервисы региона – культуру, транспорт, здравоохранение", – отметил Щавелев.
С 2025 года ПСБ начал переезд головного офиса в Ярославль. Он рассчитан на пять лет и затронет более 5 тысяч сотрудников. С апреля 2025 года банк официально зарегистрирован в Ярославле. Предполагается, что переезд поддержит экономическое развитие региона. Помимо создания рабочих мест, банк активно инвестирует в развитие комфортной городской среды, культурные проекты.
 
