Санкции ЕС не заставят Москву изменить свою политику, заявил Грушко - РИА Новости, 24.04.2026
06:04 24.04.2026
Санкции ЕС не заставят Москву изменить свою политику, заявил Грушко

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Грушко, замглавы МИД РФ, заявил, что санкции ЕС не заставят Москву изменить свою политику.
  • По словам Грушко, Россия самодостаточна и считает санкции ЕС бессмысленными инструментами давления на свою международную политику.
НОВИ-САД (Сербия), 24 апр - РИА Новости. Санкции ЕС не заставят Москву изменить свою политику, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы давно уже самодостаточные, самостоятельные, это (санкции ЕС - ред.) совершенно негодный инструмент, который они пытаются использовать для того, чтобы изменить нашу политику, наши действия на международном арене. Они в этом смысле бессмысленны", - сказал он.
