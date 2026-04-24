В Подмосковье появилось новое требование к работе рынков

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Торговля на рынках в Подмосковье теперь возможна только в капитальных строениях, работа в палаточных конструкциях, согласно новому закону, находится под запертом, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"С 1 января 2026 года деятельность по продаже товаров, выполнению работ и оказанию услуг на розничных рынках допускается исключительно в капитальных зданиях, строениях и сооружениях. Использование временных, некапитальных конструкций для указанных целей не допускается", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В министерстве предупредили, что за нарушение установленного запрета для юридических лиц предусмотрен штраф в размере 150 тысяч рублей.

Кроме того, уличные рынки, расположенные вне капитальных строений в Подмосковье, с января 2026 года начали централизованно демонтировать. Сейчас на территории региона в капитальных зданиях работает 101 рынок, их закрытие не планируется.