Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:24 24.04.2026
В Подмосковье появилось новое требование к работе рынков

РИА Новости: торговля на рынках в Подмосковье возможна в капитальных строениях

Перейти в медиабанк
Продажа яблок на рынке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Подмосковье введено новое требование, согласно которому торговля на рынках с 1 января 2026 года возможна только в капитальных строениях.
  • За нарушение запрета на торговлю в некапитальных сооружениях для юридических лиц предусмотрен штраф в размере 150 тысяч рублей.
  • Уличные рынки, расположенные вне капитальных строений в Подмосковье, с января 2026 года начали централизованно демонтировать, при этом закрытие рынков в капитальных зданиях не планируется.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Торговля на рынках в Подмосковье теперь возможна только в капитальных строениях, работа в палаточных конструкциях, согласно новому закону, находится под запертом, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"С 1 января 2026 года деятельность по продаже товаров, выполнению работ и оказанию услуг на розничных рынках допускается исключительно в капитальных зданиях, строениях и сооружениях. Использование временных, некапитальных конструкций для указанных целей не допускается", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В министерстве предупредили, что за нарушение установленного запрета для юридических лиц предусмотрен штраф в размере 150 тысяч рублей.
Кроме того, уличные рынки, расположенные вне капитальных строений в Подмосковье, с января 2026 года начали централизованно демонтировать. Сейчас на территории региона в капитальных зданиях работает 101 рынок, их закрытие не планируется.
"Сельскохозяйственные рынки на территории Московской области продолжают выполнять важную функцию обеспечения населения товарами, а также предоставляют площадки для реализации продукции фермерскими хозяйствами и гражданами. Закрытие рынков, размещенных в капитальных зданиях, не планируется", - заключили в пресс-службе ведомства.
Московская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала