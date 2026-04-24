Мурашко заявил о чрезмерном потреблении сахара и соли в России - РИА Новости, 24.04.2026
12:42 24.04.2026
Мурашко заявил о чрезмерном потреблении сахара и соли в России

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россияне потребляют сахара в четыре раза больше, чем рекомендовано.
  • Потребление соли в России превышает рекомендуемые нормы в 2,5 раза.
САРАНСК, 24 апр - РИА Новости. Россияне потребляют в четыре раза больше сахара и в 2,5 раза больше соли, чем рекомендовано, сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Министр в пятницу принимает участие во Всероссийской выездной конференции по развитию медицины здорового долголетия в Саранске.
"Пока в нашей стране объем потребления сахара в четыре раза выше от рекомендуемых норм. Также в 2,5 раза выше объем потребления соли от рекомендуемых норм", - сказал Мурашко.
Министр подчеркнул, что питание и физкультура напрямую влияют на продолжительность жизни.
