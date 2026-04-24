Рейтинг@Mail.ru
Россия будет достойно представлена на саммите G20 в Майами, заявил Песков - РИА Новости, 24.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 24.04.2026
Россия будет достойно представлена на саммите G20 в Майами, заявил Песков

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков заявил, что Россия будет достойно представлена на саммите G20 в Майами.
  • Он отметил, что на саммит может поехать Путин или российский представитель.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия будет на должном уровне представлена на саммите "большой двадцатки" в Майами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент (РФ Владимир) Путин может поехать в Майами как член страны "двадцатки", может не поехать, может поехать другой российский представитель. Но в любом случае Российская Федерация будет достойно, на должном уровне представлена на этом саммите", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, может ли Путин поехать на саммит в США.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что приезд президента России на саммит был бы очень полезным.
В миреРоссияМайамиСШАДмитрий ПесковПавел ЗарубинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала