Россия будет достойно представлена на саммите G20 в Майами, заявил Песков

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия будет на должном уровне представлена на саммите "большой двадцатки" в Майами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент (РФ Владимир) Путин может поехать в Майами как член страны "двадцатки", может не поехать, может поехать другой российский представитель. Но в любом случае Российская Федерация будет достойно, на должном уровне представлена на этом саммите", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, может ли Путин поехать на саммит в США.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что приезд президента России на саммит был бы очень полезным.