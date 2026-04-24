Россия проработает взаимную отмену виз с Бахрейном и Кувейтом
14:27 24.04.2026
Россия проработает взаимную отмену виз с Бахрейном и Кувейтом

Замглавы МИД Иванов: РФ проработает взаимную отмену виз с Бахрейном и Кувейтом

Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия прорабатывает взаимную отмену виз с Бахрейном и Кувейтом.
  • В настоящее время в Бахрейне действует упрощенный визовый режим для граждан России, а для въезда в Кувейт россиянам необходимо обращаться за визой в посольство страны в Москве.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия прорабатывает взаимную отмену виз с Бахрейном и Кувейтом, заявил РИА Новости статс-секретарь - замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Продолжается работа по подписанию соглашения о взаимной отмене виз", - сказал он в беседе с агентством.
В настоящее время в Бахрейне действует упрощенный визовый режим в отношении российских граждан, въездную визу можно оформить по прибытии в страну. Для въезда в Кувейт россиянам необходимо обратиться за визой в посольство страны в Москве.
Вид на Амман, Иордания - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Иордания отменит визы для россиян
31 октября 2025, 15:49
 
РоссияБахрейнКувейтЕвгений Иванов (дипломат)
 
 
