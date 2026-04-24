Россия проработает взаимную отмену виз с Бахрейном и Кувейтом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия прорабатывает взаимную отмену виз с Бахрейном и Кувейтом.
- В настоящее время в Бахрейне действует упрощенный визовый режим для граждан России, а для въезда в Кувейт россиянам необходимо обращаться за визой в посольство страны в Москве.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия прорабатывает взаимную отмену виз с Бахрейном и Кувейтом, заявил РИА Новости статс-секретарь - замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Продолжается работа по подписанию соглашения о взаимной отмене виз", - сказал он в беседе с агентством.
