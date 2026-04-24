Россия не видит дипломатических усилий Украины и Европы, заявил Мирошник

- Россия не видит со стороны Украины и Европы дипломатических усилий по разрешению украинского конфликта, заявил Родион Мирошник.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия не видит со стороны Украины и Европы дипломатических усилий по разрешению украинского конфликта, заявил посол по особым поручениям мид РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"С точки зрения России, окно возможностей - это достижение реальных подходов, реальной ситуации, при которой можно завершить (украинский - ред.) конфликт в виде политико-дипломатического пути. Пока ни со стороны Украины, ни со стороны Европы никаких подобных действий мы не видим", - сказал Мирошник в ходе брифинга.