РКС: русская классика не маркируется по закону против пропаганды наркотиков - РИА Новости, 24.04.2026
23:29 24.04.2026 (обновлено: 23:30 24.04.2026)
РКС: русская классика не маркируется по закону против пропаганды наркотиков

Бейлина: русская классика не маркируется по закону против пропаганды наркотиков

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Бюст Александра Пушкина на книжной полке в магазине "Москва"
Бюст Александра Пушкина на книжной полке в магазине Москва - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Бюст Александра Пушкина на книжной полке в магазине "Москва". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Произведения русской классики не подпадают под действие закона против пропаганды наркотиков и не подлежат соответствующей маркировке.
  • С 1 марта вступили в силу изменения в федеральный закон, предусматривающие ответственность за распространение произведений с упоминанием наркотиков, изданных после 1 августа 1990 года.
  • Минцифры утвердило порядок маркировки произведений с информацией о наркотиках, включая предупреждающий знак и текстовое сообщение на обложке издания.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Произведения русской классики не подпадают под действие закона против пропаганды наркотиков и не подлежат соответствующей маркировке, заявила РИА Новости председатель Комитета Российского книжного союза (РКС) по электронным ресурсам и цифровой трансформации книжного рынка Елена Бейлина.
С 1 марта вступили в силу изменения, внесённые в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков.
Ранее в книжном сервисе "Литрес" был промаркирован ряд классических произведений русских писателей, среди которых сборник стихотворений Александра Пушкина, рассказы Ивана Тургенева, Николая Гоголя и Антона Чехова.
"Классическая отечественная литература, вышедшая до 1990 года, не маркируется, она не подпадает под действие этого закона", - подчеркнула Бейлина, комментируя ситуацию, и подчеркнула, что правила маркировки произведений в последнее время не менялись.
Эксперт напомнила, что маркировке подлежат произведения, изданные с 1 августа 1990 года, а также осуществленные после этой даты переводы зарубежных авторов, в том числе классиков мировой литературы. Так, ранее были промаркированы некоторые книги Эриха Марии Ремарка, Джона Стейнбека и Жана-Поля Сартра.
Кроме того, на сайте Российского книжного союза (РКС) размещен еженедельно обновляющийся отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке. Промаркированные в "Литрес" книги отсутствуют в актуальной версии перечня, убедился корреспондент РИА Новости.
Ранее Минцифры России утвердило порядок маркировки произведений художественной литературы, содержащих "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" информацию о наркотических и психотропных веществах. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания. Для книг, изданных до 1 сентября 2025 года, допускается оповещение о наличии запрещенной информации специальной наклейкой. Кроме того, упоминание наркотических средств или психотропных веществ в книгах возможно только для аудитории 18+, что также должно быть отражено в маркировке.
Рэй Бредбери - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
В России будут маркировать антиутопию Брэдбери
31 марта, 05:28
 
