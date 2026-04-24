РКС: русская классика не маркируется по закону против пропаганды наркотиков

Краткий пересказ от РИА ИИ Произведения русской классики не подпадают под действие закона против пропаганды наркотиков и не подлежат соответствующей маркировке.

С 1 марта вступили в силу изменения в федеральный закон, предусматривающие ответственность за распространение произведений с упоминанием наркотиков, изданных после 1 августа 1990 года.

Минцифры утвердило порядок маркировки произведений с информацией о наркотиках, включая предупреждающий знак и текстовое сообщение на обложке издания.

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Произведения русской классики не подпадают под действие закона против пропаганды наркотиков и не подлежат соответствующей маркировке, заявила РИА Новости председатель Комитета Российского книжного союза (РКС) по электронным ресурсам и цифровой трансформации книжного рынка Елена Бейлина.

С 1 марта вступили в силу изменения, внесённые в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков.

Ранее в книжном сервисе "Литрес" был промаркирован ряд классических произведений русских писателей, среди которых сборник стихотворений Александра Пушкина, рассказы Ивана Тургенева, Николая Гоголя и Антона Чехова.

"Классическая отечественная литература, вышедшая до 1990 года, не маркируется, она не подпадает под действие этого закона", - подчеркнула Бейлина, комментируя ситуацию, и подчеркнула, что правила маркировки произведений в последнее время не менялись.

Эксперт напомнила, что маркировке подлежат произведения, изданные с 1 августа 1990 года, а также осуществленные после этой даты переводы зарубежных авторов, в том числе классиков мировой литературы. Так, ранее были промаркированы некоторые книги Эриха Марии Ремарка, Джона Стейнбека и Жана-Поля Сартра.

Кроме того, на сайте Российского книжного союза (РКС) размещен еженедельно обновляющийся отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке. Промаркированные в "Литрес" книги отсутствуют в актуальной версии перечня, убедился корреспондент РИА Новости.