РЭЦ оценил экспортный потенциал промышленности России в Центральной Азии

© Фото : пресс-служба РЭЦ Подписание соглашения о намерениях между компаниями "Аргус-М" и Adamantmotors на выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия"

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ) оценил экспортный потенциал российской промышленности в Центральной Азии в 2,6 миллиарда рублей, следует из пресс-релиза организации.

Российский экспортный центр подвел итоги участия российских компаний в VI международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия".

"За три дня работы на стенде под национальным брендом "Сделано в России" состоялось более 320 встреч с потенциальными партнерами. Предварительно экспортный потенциал контрактов оценивается в 2,6 миллиарда рублей. На полях выставки подписано соглашение о намерениях между компаниями "Аргус-М" и Adamantmotors. Предметом документа является сотрудничество в области автономного осветительного и энергетического оборудования, включая передвижные, телескопические, надувные и дизельные установки, а также мобильные системы видеонаблюдения", - отмечается в сообщении.

Среди ключевых партнеров, проявивших интерес к российской продукции, отметились порядка 40 иностранных компаний, в том числе "Узбекистанские железные дороги", "Алмалыкский горно-металлургический комбинат", "Узметкомбинат", "Навоийский горно-металлургический комбинат", завод "Узбекхиммаш", "Ташкентский метрополитен", "Шуртанский газохимический комплекс", Ассоциация предприятий электротехнической промышленности Узбекистана и другие.

"Использование финансовых продуктов РЭЦ дает российским компаниям возможность реализовывать экспортные проекты на комфортных условиях: страховые продукты "Эксар" позволяют минимизировать платежные риски, а инструменты льготного финансирования Росэксимбанка – привлекать дополнительные ресурсы. В то же время это создает более выгодные условия для зарубежных партнеров, обеспечивая им удобные механизмы оплаты и более конкурентные предложения от российских компаний в рамках кооперационных проектов", – объяснил старший вице-президент РЭЦ и генеральный директор "Эксар" Никита Гусаков.

Выставка "Иннопром. Центральная Азия" прошла в Ташкенте 20-22 апреля при поддержке Минпромторга России и Мининвеста Узбекистана. Для участия в международных мероприятиях при поддержке РЭЦ компании подавали заявки в цифровом формате через государственную платформу "Мой экспорт".

В экспозиции под национальным брендом "Сделано в России" в рамках выставки участвовали порядка 40 компаний (семь из них – обладатели сертификата "Сделано в России") из каждого пятого региона РФ. Свои разработки представили отечественные производители в области тяжелого машиностроения, транспорта, автоматизации, робототехники, энергетического оборудования, промышленной инфраструктуры, химической промышленности, композитных материалов и программного обеспечения.

Одним из участников стенда стала компания "Лазерные системы" – российский разработчик и производитель серийного высокотехнологичного оборудования на базе собственных технологий. Команда представила бесконтактные алкорамки для мгновенного дистанционного контроля трезвости и промышленные 3D-принтеры по металлу. Особенность алкорамок заключается в проведении теста за одну секунду без использования мундштуков и расходных материалов на основе технологии оптической спектроскопии, не имеющей аналогов в мире. 3D-принтеры "Лазерных систем" полностью разработаны в России. Вся линейка оборудования внесена в Государственную информационную систему промышленности (ГИСП).

Также на стенде под национальным брендом "Сделано в России" свою продукцию представила НПК "Механобр-техника", которая разрабатывает, производит и поставляет промышленное и лабораторное оборудование для дезинтеграции, классификации и обогащения природного и техногенного сырья. Ключевым экспонатом стал агрегат дробительно-делительный 60х100, предназначенный для дробления геологических проб горных пород и руд с автоматическим сокращением материала до представительной аналитической пробы. Его главным преимуществом является совмещение двух технологических операций в одном устройстве, что ускоряет подготовку проб к исследованиям без потери точности.