Сервис "Экспортный ассистент" помогает бизнесу с выходом на внешний рынок

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) развивает инструменты, направленные на повышение эффективности выхода компаний за рубеж, напоминает организация.

"На цифровой платформе "Мой экспорт" работает бесплатный сервис "Экспортный ассистент". Он позволяет бизнесу выстраивать индивидуальную траекторию экспортного развития и получать комплексную поддержку: от первых шагов до заключения экспортных контрактов", - говорится в пресс-релизе РЭЦ.

Примером эффективного использования сервиса стал один из российских пивоваренных заводов – участник программы добровольной сертификации "Сделано в России". Производитель уже имел опыт экспортных поставок, предпринимал попытки выхода на новые рынки и видел потенциал для роста, однако дальнейшее масштабирование было сопряжено с рядом сложностей. В поиске решения компания обратилась за поддержкой в Российский экспортный центр.

"Основная сложность — это масштабирование, мы столкнулись с рядом вопросов: как найти клиентов, как выстроить коммуникацию, как себя правильно зарекомендовать. Когда работа идет через Российский экспортный центр, уровень доверия со стороны иностранных партнеров значительно выше", — отмечает коммерческий директор компании Алан Будаев.

Сервис "Экспортный ассистент" позволил компании определить приоритетное направление развития и получить практическую поддержку на каждом этапе: от поиска партнеров до комплексного сопровождения сделки, включая проработку экспортного контракта.

"Наиболее востребованной услугой сервиса для нашей компании стал поиск зарубежных партнеров, а дополнительным преимуществом — комплексное сопровождение со стороны персонального менеджера. Это живая экспертная поддержка: специалист находится на связи, оперативно отвечает на возникающие вопросы и помогает на каждом этапе. Такой формат принципиально отличается от самостоятельного поиска информации", — подчеркивает представитель компании.

В результате работы с "Экспортным ассистентом" компания смогла выстроить экспортную стратегию и вышла на один из наиболее высококонкурентных рынков — Китай. С момента начала активной работы до заключения первого контракта прошло около шести месяцев.

"Контракт с Китаем — это сложный процесс, к которому мы не были готовы. Нам помогли с проработкой договора, консультациями и организацией поставки. Это была комплексная поддержка, без которой было бы значительно сложнее", — подчеркивает коммерческий директор предприятия.

Сегодня компания продолжает развивать экспортное направление и рассматривает дальнейшее расширение географии поставок, в том числе с использованием инструментов РЭЦ.

Запуск "Экспортного ассистента" состоялся в конце 2025 года и стал прямым ответом на ключевой запрос российского бизнеса: упростить навигацию среди множества доступных мер государственной и партнерской поддержки, подбор которых ранее требовал значительных временных затрат.

"Сервис полезен экспортерам на любом этапе — как для начинающих, так и для компаний с опытом. Когда есть профессиональная поддержка, ты увереннее принимаешь решения и быстрее двигаешься вперед", — уточняет директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.

Воспользоваться сервисом "Экспортный ассистент" можно бесплатно на платформе "Мой экспорт" и с персональным сопровождением получить индивидуальный план выхода на международные рынки с учетом специфики бизнеса и приоритетных направлений развития.

Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".