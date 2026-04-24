05:49 24.04.2026
В Минске рассказали, как получить "чистые" продукты в загрязненных районах

© РИА Новости / Виталий Залесский | Собака у деревни Новоселки на территории Полесского радиационно-экологического заповедника в Белоруссии
  • В Белоруссии применяют технологии, которые позволяют сделать пригодными для использования в сельском хозяйстве почвы, загрязненные после аварии на Чернобыльской АЭС.
  • Ученые не могут ускорить распад радионуклидов в почве, но могут предотвратить или уменьшить их поступление в растения.
  • Один из способов — внесение большого количества калийных удобрений в почву, а также засаживание почвы растениями-абсорбентами, которые усиленно поглощают цезий.
МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Белоруссия применяет технологии, которые позволяют сделать пригодными для использования в сельском хозяйстве загрязненные после аварии на ЧАЭС почвы и получать "чистую" продукцию, рассказал в интервью РИА Новости директор Института радиобиологии Национальной академии наук республики Игорь Чешик.
В этом году исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Авария на ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года. Белоруссия больше других республик пострадала от аварии: общая площадь радиационного загрязнения составила около 23% от ее общей площади.
"На период распада радионуклидов мы повлиять не можем, но можем сделать почвы пригодными для использования в сельском хозяйстве", - сказал агентству Чешик.
Эксперт подчеркнул, что ускорить распад попавших в почву в результате аварии на ЧАЭС радионуклидов нельзя.
"Если период полураспада, например, цезия-137 (а это основной дозообразующий элемент) составляет 30 лет, - то есть спустя 30 лет его активность снизилась в два раза, через последующие 30 лет его активность снизится еще в два раза, - то повлиять на это, ускорить процесс мы не можем. Тут главный фактор - время", - объяснил Чешик.
Однако, продолжил специалист, определенными методами можно предотвратить или уменьшить поступление радионуклидов из почвы в растения.
"Единственный способ поступления радионуклидов в организм - через продукты питания, через то, что растет в земле: овощи, плоды, злаки, корм для птицы и скота, от которого получают мясо, молоко, яйца… Так вот повлиять на переход радионуклидов в пищу мы можем, и мы это делаем", - отметил Чешик.
Собеседник агентства уточнил, что один из распространенных способов - внесение большого количества калийных удобрений в почву.
"Дело в том, что калий замещает цезий, то есть при питании растений он всасывается прежде всего и, соответственно, уменьшаются коэффициенты перехода цезия в растение, так что на почве, в которой есть радиоактивный цезий, можно получать "чистую" продукцию, в том числе нашим институтом разрабатывается много почвоулучшающих добавок для таких целей", - сообщил Чешик.
Также, по словам ученого, есть практика засаживания почвы растениями-абсорбентами, которые, наоборот, усиленно поглощают цезий из почвы, и это позволяет снизить концентрацию цезия в почве. Кроме того, констатировал Чешик, разные сельскохозяйственные культуры по-разному накапливают элементы: одни более активно накапливают радиоактивный цезий, а другие, наоборот, не склонны к его накоплению, но более активно накапливают стронций и плутоний.
"Так что мы можем давать рекомендации, на каких землях что лучше выращивать. Также можно разрабатывать прогнозные модели возделывания земель с целью последующего получения "чистой" продукции какого-то конкретного вида", - заключил директор научного института.
