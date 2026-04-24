Нетаньяху вылечил рак, обнаруженный на ранней стадии

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 апр - РИА Новости. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху в пятницу опубликовала ежегодный медицинский отчет о состоянии здоровья премьера, согласно которому он вылечил рак предстательной железы, обнаруженный на ранней стадии.

Из заключения следует, что в декабре 2024 года Нетаньяху перенес успешную операцию по лечению доброкачественного увеличения предстательной железы, и с тех пор находился под регулярным медицинским наблюдением.

"В рамках планового наблюдения после операции исследование МРТ выявило крошечное пятно размером менее одного сантиметра с подозрительными характеристиками в предстательной железе. Дополнительные исследования подтвердили, что это действительно было случайное обнаружение рака предстательной железы на ранней стадии... без метастазов", - говорится в заключении.

Врачи предложили Нетаньяху два варианта - оставаться под наблюдением или провести целенаправленную лучевую терапию.

"Премьер-министр выбрал лечение... которое оказалось полностью успешным, с полным исчезновением образования, что было подтверждено всеми рентгенологическими и лабораторными исследованиями", - сказано в документе.