Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху вылечил рак, обнаруженный на ранней стадии - РИА Новости, 24.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 24.04.2026 (обновлено: 14:49 24.04.2026)
Нетаньяху вылечил рак, обнаруженный на ранней стадии

Нетаньяху вылечил рак предстательной железы, обнаруженный на ранней стадии

© AP Photo / Nathan HowardПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© AP Photo / Nathan Howard
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Биньямин Нетаньяху вылечил рак предстательной железы, обнаруженный на ранней стадии.
  • Лечение рака было полностью успешным, что подтвердили рентгенологические и лабораторные исследования.
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 апр - РИА Новости. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху в пятницу опубликовала ежегодный медицинский отчет о состоянии здоровья премьера, согласно которому он вылечил рак предстательной железы, обнаруженный на ранней стадии.
Из заключения следует, что в декабре 2024 года Нетаньяху перенес успешную операцию по лечению доброкачественного увеличения предстательной железы, и с тех пор находился под регулярным медицинским наблюдением.
"В рамках планового наблюдения после операции исследование МРТ выявило крошечное пятно размером менее одного сантиметра с подозрительными характеристиками в предстательной железе. Дополнительные исследования подтвердили, что это действительно было случайное обнаружение рака предстательной железы на ранней стадии... без метастазов", - говорится в заключении.
Врачи предложили Нетаньяху два варианта - оставаться под наблюдением или провести целенаправленную лучевую терапию.
"Премьер-министр выбрал лечение... которое оказалось полностью успешным, с полным исчезновением образования, что было подтверждено всеми рентгенологическими и лабораторными исследованиями", - сказано в документе.
Сам Нетаньяху рассказал в социальных сетях, что просил отложить публикацию заключения на два месяца, чтобы этого не произошло в разгар войны с Ираном и не позволило распространять пропаганду против Израиля.
В миреИранИзраильБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала