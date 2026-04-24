Юрист рассказал, как оплачивается работа в выходные и праздники
02:50 24.04.2026 (обновлено: 11:47 24.04.2026)
Юрист рассказал, как оплачивается работа в выходные и праздники

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работа в выходные или праздники оплачивается в двойном размере либо компенсируется дополнительным выходным днем.
  • Работодатель должен уведомить сотрудника о привлечении к работе в письменной форме.
  • Если работодатель не оплатит работу в выходной или праздник в двойном размере, то работник может обратиться в суд в течение трех месяцев со дня, когда он узнал о нарушении.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Работа в выходные или праздники оплачивается в двойном размере либо компенсируется дополнительным выходным днем, рассказал РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.
"Работа в выходные и праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере либо предоставляется другой день отдыха статья 153 ТК РФ (Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни)", - сказал юрист.
Он подчеркнул, что работодатель должен уведомить сотрудника о привлечении к работе в письменной форме.
Если работодатель не оплатит работу в выходной или праздник в двойном размере, то работник вправе обратится в суд. Срок обращения составляет три месяца со дня, когда сотрудник узнал о нарушении (статья 392 ТК РФ "Сроки обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора"), заключил Курбаков.
