"Должны отказаться". Приглашение России на саммит в США поразило Запад - РИА Новости, 24.04.2026
19:58 24.04.2026
"Должны отказаться". Приглашение России на саммит в США поразило Запад

Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Государственные флаги России и США. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо поприветствовал возможное приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами.
"Абсолютно верное решение! Мы должны вести переговоры с Россией, возобновить с ней нормальную торговлю, а также отказаться от этой глупой воинственной политики по отношению к Москве!" — написал он в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что приезд российского лидера на саммит G20 в Майами был бы очень полезным. Вместе с тем, по словам хозяина Белого дома, ему неизвестно, приглашен ли Путин на встречу "Большой двадцатки". Он также выразил сомнения в том, что президент России лично посетит предстоящий саммит.
Как сообщил замглавы МИД Александр Панкин, Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне. Ранее шерпа России в G20 Светлана Лукаш отметила в интервью РИА Новости, что американское председательство очень рассчитывает на участие всех лидеров стран "Большой двадцатки" в будущем саммите. По ее словам, США готовятся к возможному приезду на мероприятие Владимира Путина.
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что решение об участии президента России в саммите G20 в США пока не принято, формат, в котором будет представлена Москва, определят ближе к форуму.
В миреРоссияСШАМайамиВладимир ПутинФлориан ФилиппоДональд ТрампБольшая двадцатка
 
 
