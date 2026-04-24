Рейтинг@Mail.ru
Путин посетил выставку, приуроченную к 80-летию Жириновского - РИА Новости, 24.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 24.04.2026 (обновлено: 17:08 24.04.2026)
© РИА Новости / POOL | Президент РФ Владимир Путин посещает выставку в "Манеже", посвященную 80-летию со дня рождения политика, основателя ЛДПР Владимира Жириновского
Президент РФ Владимир Путин посещает выставку в Манеже, посвященную 80-летию со дня рождения политика, основателя ЛДПР Владимира Жириновского - РИА Новости, 24.04.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин посетил выставку "Жириновский. Продолжение. ЛДПР", приуроченную к 80-летию со дня рождения политика.
  • На выставке представлены уникальные архивные документы, фотографии и материалы, отражающие деятельность Жириновского.
  • Центральным экспонатом выставки стал легендарный поезд Жириновского, где каждая "станция" представляет определенный этап жизни политика и важную веху истории страны.
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на выставку "Жириновский. Продолжение. ЛДПР", приуроченную к 80-летию со дня рождения политика, в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Экскурсию по выставке для главы государства проводит лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Также вместе с президентом экспозицию осматривает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Жириновского, председателем оргкомитета по подготовке и проведению празднования был назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Жириновский на протяжении более чем 30 лет возглавлял ЛДПР, был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Политик скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни, ему было 75 лет. В этом году 25 апреля Жириновскому исполнилось бы 80 лет.
Выставка "Жириновский. Продолжение. ЛДПР" проходит с 11 по 23 апреля. На ней представлены уникальные архивные документы, фотографии и материалы, отражающие деятельность Жириновского как лидера одной из старейших политических сил России и его вклад в развитие отечественного парламентаризма.
Главным образом всей выставки стал легендарный поезд Жириновского, где каждая "станция" является определенным этапом жизни политика и важной вехой истории страны. В Манеже были представлены девять "станций": "Детство", "Большие надежды", "Создание партии", "Политическая борьба", "Международная", "Мои прогнозы сбылись", "Личность", "Народная" и "Великая Россия".
Среди ключевых экспонатов: знаменитая агитационная "Буханка" (УАЗ-452), на которой Жириновский ездил по селам с громкоговорителем, его студенческие конспекты 1959 года и русско-турецкий разговорник, печатная машинка, на которой отпечатали первую программу ЛДПСС, и старенький чемодан с корзиной клубники, с которыми он впервые приехал в Москву из Алма-Аты.
ЛДПРРоссияВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФМанежЛеонид Слуцкий (политик)Алма-АтаМоскваПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала