Путин посетил выставку, приуроченную к 80-летию Жириновского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин посетил выставку "Жириновский. Продолжение. ЛДПР", приуроченную к 80-летию со дня рождения политика.
- На выставке представлены уникальные архивные документы, фотографии и материалы, отражающие деятельность Жириновского.
- Центральным экспонатом выставки стал легендарный поезд Жириновского, где каждая "станция" представляет определенный этап жизни политика и важную веху истории страны.
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на выставку "Жириновский. Продолжение. ЛДПР", приуроченную к 80-летию со дня рождения политика, в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Экскурсию по выставке для главы государства проводит лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Также вместе с президентом экспозицию осматривает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает выставку в "Манеже", посвященную 80-летию со дня рождения политика, основателя ЛДПР Владимира Жириновского
Президент РФ Владимир Путин посещает выставку в "Манеже", посвященную 80-летию со дня рождения политика, основателя ЛДПР Владимира Жириновского
Ранее Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Жириновского, председателем оргкомитета по подготовке и проведению празднования был назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Жириновский на протяжении более чем 30 лет возглавлял ЛДПР, был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Политик скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни, ему было 75 лет. В этом году 25 апреля Жириновскому исполнилось бы 80 лет.
Выставка "Жириновский. Продолжение. ЛДПР" проходит с 11 по 23 апреля. На ней представлены уникальные архивные документы, фотографии и материалы, отражающие деятельность Жириновского как лидера одной из старейших политических сил России и его вклад в развитие отечественного парламентаризма.
Главным образом всей выставки стал легендарный поезд Жириновского, где каждая "станция" является определенным этапом жизни политика и важной вехой истории страны. В Манеже были представлены девять "станций": "Детство", "Большие надежды", "Создание партии", "Политическая борьба", "Международная", "Мои прогнозы сбылись", "Личность", "Народная" и "Великая Россия".
Среди ключевых экспонатов: знаменитая агитационная "Буханка" (УАЗ-452), на которой Жириновский ездил по селам с громкоговорителем, его студенческие конспекты 1959 года и русско-турецкий разговорник, печатная машинка, на которой отпечатали первую программу ЛДПСС, и старенький чемодан с корзиной клубники, с которыми он впервые приехал в Москву из Алма-Аты.
