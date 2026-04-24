Ученый рассказал о погоде на майские праздники

Краткий пересказ от РИА ИИ Погода на майские праздники улучшится, но лето в начале мая еще не наступит.

Будет уменьшение облачности, прекращение осадков и повышение температуры.

В мае ожидаются одна-две волны похолодания, хотя и не такие интенсивные, как в апреле.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Погода на майские праздники улучшится, но лето в мае в европейской части России еще не наступит, заявил РИА Новости доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов.

"На майские праздники погоду пока трудно прогнозировать, настолько неустойчиво состояние атмосферы. Но есть вероятность, что в мае начнет погода налаживаться. Будет уменьшение облачности, прекращение осадков. Солнце начнет прогревать, а значит, и температура будет расти. Наступит потепление", - сказал ученый.

При этом сказать, как долго сохранится хорошая погода, по его словам, сейчас не представляется возможным.