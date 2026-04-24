ЕС показал пренебрежение к международному праву, заявили в постпредстве - РИА Новости, 24.04.2026
00:26 24.04.2026 (обновлено: 00:49 24.04.2026)
ЕС показал пренебрежение к международному праву, заявили в постпредстве

Постпредство РФ: ЕС показал пренебрежение к международному праву

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпредство РФ при ЕС заявило, что Евросоюз продемонстрировал пренебрежение к международному праву и Уставу ООН, приняв 20-й пакет антироссийских санкций.
  • В рамках нового пакета санкций ЕС ввел "инструмент по борьбе с обходом санкций", позволяющий Брюсселю ограничивать экспорт товаров и технологий в третьи страны при наличии "высокого риска" обхода антироссийских санкций.
  • Постпредство РФ отметило, что ЕС, объясняя ввод данного инструмента, голословно утверждает, что в третьих странах может быть "высокий риск" обхода антироссийских санкций
БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Евросоюз с 20-м пакетом санкций против России в очередной раз показал свое полное пренебрежение по отношению к международному праву, заявило постпредство РФ при ЕС.
В четверг Европейский союз принял 20-й пакет санкций против Российской Федерации. В нем, в частности, запрещается экспорт в Киргизию станков с цифровым управлением из-за риска реэкспорта в РФ.
"Евросоюз в очередной раз продемонстрировал свое полное пренебрежение по отношению к международному праву и Уставу ООН, несмотря на громкие заявления в их поддержку", - сказано в заявлении дипмиссии российским журналистам.
Постоянное представительство отметило, что в рамках 20-го пакета санкций интеграционное объединение впервые ввело в действие некий "инструмент по борьбе с обходом санкций".
"В соответствии с ним Брюссель предоставил сам себе право в одностороннем порядке ограничивать экспорт ряда товаров и технологий из ЕС в третьи страны, голословно утверждая, что в этих странах "высокий риск" обхода антироссийских санкций", - уточнила дипломатическая миссия.
Речь идет, по сути, об экономическом шантаже и экстерриториальном применении есовских рестрикций в отношении суверенных государств для нанесения ущерба России, подчеркнуло постпредство.
В Российской Федерации не раз заверяли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
