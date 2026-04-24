БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Евросоюз с 20-м пакетом санкций против России в очередной раз показал свое полное пренебрежение по отношению к международному праву, заявило постпредство РФ при ЕС.
"Евросоюз в очередной раз продемонстрировал свое полное пренебрежение по отношению к международному праву и Уставу ООН, несмотря на громкие заявления в их поддержку", - сказано в заявлении дипмиссии российским журналистам.
Постоянное представительство отметило, что в рамках 20-го пакета санкций интеграционное объединение впервые ввело в действие некий "инструмент по борьбе с обходом санкций".
Речь идет, по сути, об экономическом шантаже и экстерриториальном применении есовских рестрикций в отношении суверенных государств для нанесения ущерба России, подчеркнуло постпредство.
В Российской Федерации не раз заверяли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.