© AP Photo / Virginia Mayo Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе

ЕС показал пренебрежение к международному праву, заявили в постпредстве

Краткий пересказ от РИА ИИ Постпредство РФ при ЕС заявило, что Евросоюз продемонстрировал пренебрежение к международному праву и Уставу ООН, приняв 20-й пакет антироссийских санкций.

БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Евросоюз с 20-м пакетом санкций против России в очередной раз показал свое полное пренебрежение по отношению к международному праву, заявило постпредство РФ при ЕС.

В четверг Европейский союз принял 20-й пакет санкций против Российской Федерации. В нем, в частности, запрещается экспорт в Киргизию станков с цифровым управлением из-за риска реэкспорта в РФ

"Евросоюз в очередной раз продемонстрировал свое полное пренебрежение по отношению к международному праву и Уставу ООН , несмотря на громкие заявления в их поддержку", - сказано в заявлении дипмиссии российским журналистам.

Постоянное представительство отметило, что в рамках 20-го пакета санкций интеграционное объединение впервые ввело в действие некий "инструмент по борьбе с обходом санкций".

"В соответствии с ним Брюссель предоставил сам себе право в одностороннем порядке ограничивать экспорт ряда товаров и технологий из ЕС в третьи страны, голословно утверждая, что в этих странах "высокий риск" обхода антироссийских санкций", - уточнила дипломатическая миссия.

Речь идет, по сути, об экономическом шантаже и экстерриториальном применении есовских рестрикций в отношении суверенных государств для нанесения ущерба России, подчеркнуло постпредство.