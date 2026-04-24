Акция "Диктант Победы" стартовала на центральной площадке в Москве - РИА Новости, 24.04.2026
12:23 24.04.2026 (обновлено: 12:28 24.04.2026)
Акция "Диктант Победы" стартовала на центральной площадке в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов
Патриотическая историко-просветительская акция "Диктант Победы" в Музее Победы в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная патриотическая акция «Диктант Победы» стартовала на центральной площадке в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.
  • Участникам предстоит ответить на вопросы, связанные с ключевыми событиями Великой Отечественной войны, а также с юбилейными датами, отдельный блок будет посвящен вопросам о спецоперации.
  • В 2026 году «Диктант Победы» проходит более чем на 37 тысячах площадок, из них 250 — за рубежом, впервые акция проводится в Южном Судане и Гане.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Международная патриотическая акция партии "Единая Россия" "Диктант Победы" стартовала в пятницу на центральной площадке в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Перед стартом акции в Музее Победы прошел торжественный концерт, а также были организованы телемосты с региональными площадками. К участникам акции обратился председатель партии "Единая Россия", зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В ходе диктанта участникам за 45 минут предстоит ответить на вопросы, связанные с ключевыми событиями Великой Отечественной войны, а также юбилейными датами, в частности, 130-летием маршала Советского Союза Георгия Жукова. Отдельный блок будет выделен для вопросов о спецоперации.
На центральной площадке в Москве участники также могут присоединиться к акциям "Свеча памяти" и "Письмо Герою". Помимо этого, в Музее Победы пройдет финал турнира по игре "Мир танков" и награждение победителей кибертурнира. В рамках "Диктанта Победы" он проходит впервые.
"Единая Россия" проводит международную акцию "Диктант Победы" с 2019 года. В 2026 году "Диктант Победы" проходит более чем на 37 тысячах площадок, из них 250 - за рубежом. В этом году впервые "Диктант Победы" пишут в Южном Судане и Гане, для зарубежных участников бланки переведены на 10 языков.
