Акция "Диктант Победы" стартовала на центральной площадке в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международная патриотическая акция «Диктант Победы» стартовала на центральной площадке в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.
- Участникам предстоит ответить на вопросы, связанные с ключевыми событиями Великой Отечественной войны, а также с юбилейными датами, отдельный блок будет посвящен вопросам о спецоперации.
- В 2026 году «Диктант Победы» проходит более чем на 37 тысячах площадок, из них 250 — за рубежом, впервые акция проводится в Южном Судане и Гане.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Международная патриотическая акция партии "Единая Россия" "Диктант Победы" стартовала в пятницу на центральной площадке в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Перед стартом акции в Музее Победы прошел торжественный концерт, а также были организованы телемосты с региональными площадками. К участникам акции обратился председатель партии "Единая Россия", зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В ходе диктанта участникам за 45 минут предстоит ответить на вопросы, связанные с ключевыми событиями Великой Отечественной войны, а также юбилейными датами, в частности, 130-летием маршала Советского Союза Георгия Жукова. Отдельный блок будет выделен для вопросов о спецоперации.
На центральной площадке в Москве участники также могут присоединиться к акциям "Свеча памяти" и "Письмо Герою". Помимо этого, в Музее Победы пройдет финал турнира по игре "Мир танков" и награждение победителей кибертурнира. В рамках "Диктанта Победы" он проходит впервые.
"Единая Россия" проводит международную акцию "Диктант Победы" с 2019 года. В 2026 году "Диктант Победы" проходит более чем на 37 тысячах площадок, из них 250 - за рубежом. В этом году впервые "Диктант Победы" пишут в Южном Судане и Гане, для зарубежных участников бланки переведены на 10 языков.
Нарышкин назвал "Диктант Победы" важным элементом исторической культуры
24 июня 2025, 10:38