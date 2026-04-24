17:01 24.04.2026 (обновлено: 17:09 24.04.2026)
Песков высказался о снижении ключевой ставки

Песков: в вопросе снижения ключевой ставки нужно ориентироваться на мнение ЦБ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
  • Песков заявил, что в вопросе снижения ключевой ставки нужно ориентироваться на точку зрения Банка России.
  • Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В вопросе снижения ключевой ставки нужно ориентироваться на точку зрения Банка России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Регулятор по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых.
"Это решение нашего мегарегулятора, это их полномочия, их прерогатива. Поэтому здесь нужно ориентироваться именно на точку зрения Центробанка. Это их прерогатива", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос о позиции Кремля по снижению ключевой ставки.
