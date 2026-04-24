Песков высказался о снижении ключевой ставки

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В вопросе снижения ключевой ставки нужно ориентироваться на точку зрения Банка России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Регулятор по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых.