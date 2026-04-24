В Омске начали проверку после смерти зоозащитницы, на которую натравили пса

СК России запросил у полиции материалы уголовного дела для дальнейшего расследования.

Пока что его расследуют по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

ОМСК, 24 апр — РИА Новости. В Омске начали проверку после смерти зоозащитницы, которую месяц назад избил мужчина и натравил на нее бойцовую собаку, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК России.

"Если полицией будет установлено, что она скончалась не из-за хронических заболеваний, а от избиения, то дело должны передать нам для дальнейшего расследования", — заявили в ведомстве.

В конце марта двое нетрезвых мужчин со стаффордширским терьером избили 35-летнюю Валерию Белову, а затем натравили на нее собаку. Сегодня в соцсетях появилась информация о смерти женщины.

Полиция нашла и опросила всех участников конфликта и очевидцев, а также приобщила к материалам проверки запись камеры видеонаблюдения. Уголовное дело возбудили по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. По данным следствия, погибшей выдавали направление на судебно-медицинский осмотр, а на ее теле не нашли внешних признаков насилия.