В Омске умерла женщина, на которую натравили бойцового пса

ОМСК, 24 апр - РИА Новости. Жительница Омска, которую избил на улице мужчина и натравил на нее бойцового пса, умерла спустя месяц, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ.
В конце марта в полицию поступило заявление от пострадавшей 35-летней женщины. Во время прогулки с тремя собаками во дворе дома по улице 21-й Амурской в Омске мимо нее проходили двое нетрезвых мужчин с собакой. Между ними и женщиной произошел конфликт, связанный с выгулом животных, после чего один из мужчин избил ее и натравил стаффордширского терьера. Было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия".
Сегодня на ее странице в соцсетях появилась информация, что женщина умерла у себя в квартире. В региональном УМВД и СУСК РФ по Омской области подтвердили эту информацию.
"Если полицией будет установлено, что она скончалась не из-за хронических заболеваний, а от избиения, то дело должны передать нам для дальнейшего расследования", - сообщили в пресс-службе СУСК.
Сама погибшая женщина ранее писала у себя на странице во "ВКонтакте", что после избиения ей пришлось отказаться от госпитализации, так как у нее пять собак, но позже у нее начались осложнения, она неоднократно теряла сознание у себя дома.