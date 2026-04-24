Россия стала лидером 2025 года по выпуску двигателей для боевой авиации

РЫБИНСК (Ярославская обл.), 24 апр - РИА Новости. Россия в 2025 году стала лидером по производству двигателей для боевой авиации, выпустила их больше, чем США и Китай, заявил гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Грачев.
"Мы выпустили больше всех в мире, всех вместе. Мы выпустили больше, чем Америка, больше, чем Китай", - сказал Грачев на форуме "Инновации. Технологии. Производство".
Он уточнил, что речь идёт о производстве двигателей АЛ-41, АЛ-31, АИ-222 в 2025 году.