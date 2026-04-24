Инвестиции в знания: как корпоративное обучение влияет на развитие бизнеса

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Главными драйверами экономического роста в эпоху цифровизации становятся высокотехнологичные компании, для которых ключевым конкурентным преимуществом являются квалифицированные кадры. Насколько бизнес способен управлять этим фактором и какую роль в этом играют современные системы развития сотрудников, можно увидеть на примере корпоративного университета IEK GROUP - одного из ведущих российских производителей, предлагающего комплексные решения для всех отраслей промышленности, энергетики, ИТ-инфраструктуры, жилищного строительства.

Для чего нужен собственный университет

В IEK GROUP уверены: система развития персонала должна быть не вспомогательной функцией, а стратегическим партнером бизнеса, который помогает решать ключевые задачи через раскрытие потенциала сотрудников. Это особенно актуально для динамичных и высокотехнологичных компаний, где изменения происходят быстрее, чем успевают меняться классические образовательные программы.

"Мы открываем новые производственные площадки, осваиваем новые направления, наши комплексные решения становятся более технологичными и сложными. Уровень подготовки персонала для нас критически важен: квалифицированные сотрудники быстрее воспринимают инновации, реже ошибаются, повышают качество продукции и услуг, поэтому возникает необходимость в собственном обучении", — говорит генеральный директор IEK GROUP Андрей Забелин.

Как создавали университет

До 2024 года обучение в компании строилось по принципу оперативного реагирования на текущие запросы бизнеса, и такой подход долгое время оправдывал себя. Но меняющаяся бизнес-среда потребовала другого уровня: от обучающих подразделений стали ожидать уже не точечной поддержки, а участия в формировании стратегии и вовлечения всех сотрудников в ее реализацию.

Решением стало создание корпоративного IEK Университета (IEK UNIVER), который объединил функции и опыт подразделений по оценке, обучению (в том числе техническому) и проектам полного цикла развития, сформировав единую образовательную среду. В 2025 году каждый сотрудник компании в среднем принял участие в двух образовательных мероприятиях, а уровень удовлетворенности обучением достиг почти 99%.

"Увеличивающиеся темпы роста и развития компании потребовали выстроить систему, которая не просто предлагает обучение, а вовлекает сотрудников в этот процесс. Нам важно, чтобы программы помогали сотруднику самому видеть свои зоны развития и отрабатывать навыки непосредственно на рабочем месте", — комментирует директор по персоналу IEK GROUP Наталия Бельская.

IEK Университет: как вырастить лидеров, которые меняют бизнес к лучшему

Сегодня IEK Университет — это стратегический инструмент, ориентированный на достижение текущих и будущих целей компании. Модель компетенций и портфель образовательных решений ежегодно обновляются с учетом бизнес-приоритетов, что позволяет сделать развитие персонала управляемым и измеримым процессом.

Главный фокус IEK Университета — формирование кадрового потенциала компании и воспитание лидеров нового поколения на всех уровнях, от линейных специалистов до топ-менеджмента. 2020 год в компании был объявлен Годом лидерства, что стало отправной точкой для системного развития этой компетенции, и результаты сохраняют актуальность до сих пор.

К 2025 году доля руководителей с оценкой по компетенции "Лидерство" выше 7 баллов из 10 выросла на 20,7 п.п., до 61,4 %, а среди специалистов — на 8,2 п.п., до 30,6 %. В 2025 году в число стратегических приоритетов включили еще одну ключевую компетенцию — "Созидание и новаторство", и университет сосредоточился на развитии сотрудников, которые не просто выполняют задачи, а становятся лидерами изменений, трансформирующими бизнес изнутри.

Одним из ключевых инструментов стала программа управления талантами "Развитие лидеров" (#PeoplLead), нацеленная на выявление сотрудников с высоким потенциалом, их развитие, рост лояльности и вовлеченности. Сейчас программа реализуется в ключевых подразделениях через проекты полного цикла — от оценки до специальных обучающих программ, что позволяет развивать сотрудников прямо в рабочих процессах, меняя одновременно компетенции, процессы и культуру взаимодействия. Такой подход уже доказал эффективность в пяти крупнейших департаментах компании.

Так, в рамках проекта "Развитие лидеров на производстве" (#PeoplLead_Work) на крупнейшей производственной площадке IEK GROUP "Металл-Пласт" производительность труда выросла на 10%, показатель внутреннего брака снизился на 0,7 п.п., текучесть персонала сократилась на 4 п.п., а суммарная экономия по различным процессам составила до 3 миллионов рублей. Участники программы отметили, что самым сложным было разобраться в истинных причинах проблем и применить полученные знания на практике. А самым интересным стало понимание того, что мотивация персонала — это система, в которой деньги играют лишь одну, и далеко не главную роль.

Для управленческого звена создана флагманская программа "Азбука управления", цель которой — повысить эффективность лидеров и сформировать единую культуру менеджмента в компании. Обучение дает руководителям инструменты для системной работы с командами и развивает навыки кросс-функционального взаимодействия, что ускоряет принятие решений и помогает бизнесу быстрее реагировать на внешние вызовы.

"Обучение на "Азбуке управления", со слов моих заместителей, было беспрецедентным по сочетанию ценностей "узнать" и "повторить" систему управления в кругу коллег, где каждому уделялось достаточно внимания. Требовательность к домашним заданиям также не вызвала отторжения, а привела к еще большему вовлечению как в учебу, так и к применению на рабочих местах. Лично слышал, как коллеги неоднократно обсуждали некоторые концепты с курса между собой. По окончанию курса каждый заметно повысил качество управления и взаимодействия со мной, по проектам, с командами. Появился ряд инициатив по важным процессам", ― говорит директор департамента бизнеса в странах зарубежья Дмитрий Терещенко.

Результаты программы заметны и в цифрах: обучение уже прошли 60% руководителей, а к концу 2027 года планируется охватить 100% целевой аудитории. В подразделениях, где руководители завершили "Азбуку управления", выросла вовлеченность персонала (до 15 п.п.), результативность (на 5–7 п.п.), а текучесть снизилась до 4–5 п.п.

Личный маршрут к успеху: практики индивидуального подхода к развитию сотрудников

Уже восемь лет отправной точкой развития сотрудников в IEK GROUP остается ежегодная комплексная оценка персонала, которая служит основой для формирования индивидуальных планов развития (ИПР). Это персональные траектории профессионального роста для каждого сотрудника, увязанные с задачами бизнеса.

За время работы системы доля сотрудников с ИПР выросла с 75% до 93%, а процент выполнения планов — с 58% до 91%. Анализ ИПР становится важным источником информации для обновления портфеля образовательных решений университета.

Обучение строится по принципу максимальной практической применимости. Для этого используется комплексный подход: классические тренинги и вебинары, бизнес-игры, онлайн-курсы, работа над кейсами и проектами. Крупные программы дробятся на короткие модули с практическими заданиями, а для точечной прокачки навыков в настоящее время разрабатывается гибкая система микрообучения — своего рода "конструктор", из которого сотрудник будет собирать собственную траекторию развития. Отдельное внимание уделяется различным формам наставничества - это помогает сотрудникам достигать индивидуальных карьерных целей и справляться со сложными профессиональными задачами. При этом IEK Университет делает акцент на интенсивное развитие дистанционных форм обучения, в том числе с применением искусственного интеллекта.

Гибкая система развития позволяет сотрудникам выбирать удобный формат и обучаться непосредственно на рабочем месте, независимо от региона, в котором они работают. "Мы формируем эффективную и комфортную образовательную среду. Наша задача — предоставить максимум возможностей тем, кто готов работать над своим развитием", — подчеркивает Наталия Бельская.

"Бонусы" ― корпоративная культура и лояльность персонала

Системный подход к подготовке и развитию персонала формирует корпоративную культуру, основанную на единых ценностях и принципах. Так, проект "Развитие лидеров на производстве", заявленный как программа развития управленцев, заметно повлиял на культуру взаимодействия ключевых руководителей производственного комплекса и их подход к решению совместных задач.

"Азбука управления" способствует формированию профессионального сообщества руководителей: выпускники активно общаются, делятся опытом, чаще инициируют кросс-функциональные проекты, применяют инструменты мотивации и обратной связи в повседневной работе. В итоге команды становятся более устойчивыми к изменениям, а управленческие практики — более единообразными.

Корпоративное обучение укрепляет и лояльность сотрудников, демонстрируя, что компания готова инвестировать в их развитие. "Если сотрудник видит, что знания и навыки, которые он получает непосредственно на рабочем месте, помогают ему работать эффективнее, расти в профессии и по карьерной лестнице, да еще и делать это осознанно, это неизбежно повышает его лояльность и вовлечённость", — отмечает руководитель корпоративного университета Галина Замотохина.

IEK Университет регулярно оптимизирует и автоматизирует свои процессы, опираясь на исследования клиентского опыта и системную обратную связь от сотрудников. Только в 2025 году команда университета провела три масштабных и более десяти локальных исследований, получила отклики более чем от 1200 сотрудников и реализовала свыше 50 улучшений разного масштаба.

Корпоративный университет ― только для своих?

Особенность IEK Университета — открытость его образовательной платформы. В отличие от многих корпоративных учебных центров, ориентированных исключительно на внутренних сотрудников, IEK GROUP развивает систему профессионального развития для всего электротехнического сообщества: отраслевых экспертов, сотрудников клиентской сети и партнеров, а также студентов профильных вузов и колледжей.

В 2025 году курсы, специализированные вебинары и семинары по техническим темам прошли 15 тысяч специалистов из разных компаний. Привлечение внешней аудитории укрепляет партнерские отношения, расширяет отраслевую экспертизу и помогает стандартизировать бизнес-процессы по всей цепочке — от разработки до реализации продукции IEK.

Это дает комплексный эффект: повышается качество обслуживания клиентов, растут продажи за счет более компетентных партнеров, ускоряется вывод на рынок новых продуктов. Такой подход укрепляет репутацию бренда и усиливает позицию компании на рынке, создавая ценность знаний не только для самой IEK GROUP, но и для всего профессионального сообщества.

"Мы ценим сотрудничество с IEK GROUP прежде всего за экспертный подход к созданию учебного контента. Компания оперативно адаптирует материалы под наши стандарты и вовремя их обновляет, благодаря чему сотрудники всегда работают с актуальной информацией. Обучение отличает понятная структура: сложные технические темы объясняются простым языком, а основной акцент сделан на практическом применении и особенностях продукции бренда", — говорит заместитель руководителя Университета Российской ассоциации электротехнических компаний (РАЭК) Александра Хорина.

За корпоративными университетами будущее

Эксперты сходятся во мнении, что корпоративные университеты в России будут активно развиваться по мере того, как бизнес все яснее осознает их стратегическую значимость. В IEK Университете подчеркивают: в такой системе развития заинтересован не только работодатель, но и сами сотрудники.