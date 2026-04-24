Ученая рассказала, что будет, если пропускать обед

ВЛАДИВОСТОК, 24 апр — РИА Новости. Разовый пропуск обеда не отразится на здоровье, но делать это регулярно вредно, так как это может спровоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта, сообщила РИА Новости специалист по здоровому питанию, доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета Екатерина Ким.

"Нужно понимать, что у нас есть выработанные рефлексы: к обеду вырабатывается желудочный сок и в целом организм готовится к приему пищи. Но тут вы говорите ему: нет, сегодня мы обедать не будем. И, соответственно, вся подготовительная работа прошла зря, организм начинает требовать еды, различные биохимические процессы идут неправильно. Регулярный пропуск обеда может вызывать заболевания желудочно-кишечного тракта", — сказала собеседница.