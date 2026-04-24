Ученая рассказала, что будет, если пропускать обед

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Разовый пропуск обеда не отразится на здоровье.
- Регулярный пропуск обеда может вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта.
- Организм готовится к приему пищи в обеденное время, и пропуск обеда нарушает биохимические процессы.
ВЛАДИВОСТОК, 24 апр — РИА Новости. Разовый пропуск обеда не отразится на здоровье, но делать это регулярно вредно, так как это может спровоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта, сообщила РИА Новости специалист по здоровому питанию, доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета Екатерина Ким.
"Нужно понимать, что у нас есть выработанные рефлексы: к обеду вырабатывается желудочный сок и в целом организм готовится к приему пищи. Но тут вы говорите ему: нет, сегодня мы обедать не будем. И, соответственно, вся подготовительная работа прошла зря, организм начинает требовать еды, различные биохимические процессы идут неправильно. Регулярный пропуск обеда может вызывать заболевания желудочно-кишечного тракта", — сказала собеседница.
По словам Ким, при этом разовый пропуск обеда на здоровье не отразится. Например, если человек знает, что обед, скорее всего, он пропустит, у него был полноценный завтрак, и к середине дня он не чувствует себя голодным, то прием пищи можно и пропустить.
