Были да сплыли. В Ормузе "утонули" десятки миллиардов евро

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Пятьдесят миллиардов евро — во столько, по предварительным оценкам, мировой экономике обошелся крупнейший сбой в нефтяных поставках. Рынок лишился более полумиллиарда баррелей, а запасы к лету рискуют упасть до критически низких отметок. По кому ближневосточный кризис ударил больнее всего, а кто оказался в числе главных выгодоприобретателей — в материале РИА Новости.

Логистический коллапс

Менее чем за два месяца мировая экономика недополучила нефти на сумму более 50 миллиардов евро, подсчитал провайдер сырьевой аналитики Kpler.

Осенью Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозировало глобальный переизбыток предложения в 2026-м: профицит до четырех миллионов баррелей в сутки, почти четыре процента общего спроса.

Однако сейчас возник физический дефицит.

Из-за блокады Ормузского пролива рынок лишился более 500 миллионов баррелей — крупнейший сбой в поставках в современной истории.

Потеря таких объемов эквивалентна прекращению авиаперевозок во всем мире на десять недель, автомобильных поездок — на 11, уточнили в Wood Mackenzie.

Транзит через пролив упал с докризисных 19,8-20 миллионов баррелей в день до 0,5 миллиона.

Это привело к резкому сжатию глобальных запасов нефти примерно на 45 миллионов баррелей. По прогнозу Citi Bank, к концу июня к 500 миллионам уже потерянных баррелей добавится еще 400 миллионов — из-за нарушенной логистики и падения добычи.

Прямой ущерб

В эпицентре кризиса — страны Персидского залива, полностью зависящие от танкерных перевозок через Ормузский пролив.

По оценкам Kpler, арабские страны в марте теряли по восемь миллионов баррелей добычи в сутки — как из-за блокировки судоходства, так и из-за прямого ущерба энергетической инфраструктуре.

По данным МЭА, в марте добыча нефти и конденсата в Катаре рухнула почти на 80%, до 370 тысяч баррелей в сутки. То есть нефтяная отрасль практически остановилась.

Государственная Qatar Energy полностью прекратила производство СПГ и объявила форс-мажор по долгосрочным контрактам на поставку. Катар лишился пятой части экспортных СПГ-мощностей.

Восстановление возможно не ранее чем через три-пять лет.

Из-за невозможности вывезти нефть наземные и морские хранилища ближневосточных экспортеров стали переполняться. Пришлось резко сокращать добычу: в Ираке — на две трети, Кувейте и ОАЭ — вполовину, Саудовской Аравии — на 23%.

Совокупный экспорт авиационного топлива из Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Кувейта, Бахрейна и Омана рухнул с февральских 19,6 миллиона баррелей до 4,1 миллиона за март и апрель.

Очередь за нефтью

Понятно, что наиболее остро дефицит ощутили страны, импортирующие нефть с Ближнего Востока и без доступа к трубопроводам. В первую очередь это государства Азии, куда до кризиса уходили 84% сырой нефти и 83% СПГ, транспортируемых через пролив.

Россия, воспользовавшись временным ослаблением санкций и острой потребностью в энергоносителях, значительно нарастила поставки. Фактически стала спасательным кругом для ряда стран региона.

В Индию российский экспорт в марте вырос почти до двух миллионов баррелей в сутки (в два раза больше, чем в феврале). Это компенсировало Нью-Дели половину потерянного в Персидском заливе.

Первые партии получила Южная Корея. Филиппины сделали экстренные закупки — впервые с ноября 2021-го приобрели 2,5 миллиона баррелей. Таиланд, Индонезия, Вьетнам и Шри-Ланка распечатали стратегические запасы и вступили в переговоры с Москвой о долгосрочных контрактах.

Кроме того, российская нефть шла в хранилища в КНР, а оттуда небольшими партиями — на южноазиатские рынки. Экспорт из России в Китай сохранился на прежнем стабильно высоком уровне — 1,8 миллиона баррелей в сутки.

Ценовой шок

В Европе, на которую приходилось около пяти процентов нефти и 13% СПГ по маршруту, возникли серьезные проблемы с дизтопливом, поскольку ближневосточные и индийские поставки перенаправили на восток. А с газом — ценовой шок.

В марте голубое топливо в ЕС подорожало в полтора раза, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.

Пришлось резко нарастить закупки СПГ из России. По данным Kpler, в марте с "Ямал СПГ" — до пяти миллионов тонн, на 17% больше, чем годом ранее. Причем Европа забрала 69 партий из 71-й — 97%.

По оценкам экологической некоммерческой организации Urgewald, Старый Свет заплатил за это 2,88 миллиарда евро.

Совокупные энергетические издержки стран ЕС из-за войны США и Израиля с Ираном в Еврокомиссии оценили пока в 24 миллиарда евро. Как уточнил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, это около 500 миллионов в день.

На апрельском саммите ЕК хочет предложить экстренные меры, чтобы сдержать рост цен — распечатать нефтяные резервы.

Сверхдоходы в бюджет

В марте доходы России от нефтеэкспорта подскочили до 19,04 миллиарда долларов: на 9,7 миллиарда больше, чем в феврале, и на 4,76, чем годом ранее, подсчитали в МЭА.

На фоне закрытия Ормузского пролива российское топливо заметно подорожало — до 78,38 доллара за баррель.

Прогнозная цена на Urals в среднесрочной перспективе остается в районе 90-100 долларов. Это значит, что нефтегазовые доходы до конца года могут увеличиться на 50-55%.

Стратегический финансовый резерв страны пополнится. По бюджетному правилу, при цене нефти выше порогового значения (в этом году — 59 долларов) Минфин направляет излишки в Фонд национального благосостояния (ФНБ).