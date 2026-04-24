Глава Минобороны Испании заявила о серьезном вкладе страны в работу НАТО
20:56 24.04.2026
Глава Минобороны Испании заявила о серьезном вкладе страны в работу НАТО

© AP Photo / Olivier Matthys — Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минобороны Испании заявила о серьезном вкладе страны в работу НАТО.
  • Она подчеркнула участие Мадрида в миссиях альянса на восточном фланге, на суше, на море и в воздухе.
  • НАТО не смогла бы выполнять свою работу без Испании, добавила Роблес.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава испанского минобороны Маргарита Роблес заявила, что НАТО не смогла бы выполнять свою работу без Испании, и призвала не поучать Мадрид в вопросах его приверженности альянсу.
Ранее агентство Рейтер передавало, что США рассматривают приостановку членства Испании в альянсе в качестве наказания за ее отказ помочь в операции против Ирана. Позднее в НАТО заявили британским СМИ, что в уставе организации нет положения о приостановке членства или исключения страны.
«
"Испания - ответственный, серьезный, надежный и приверженный Атлантическому альянсу союзник. Атлантический альянс - это организация по поддержанию мира, которая без Испании не смогла бы выполнять такую важную работу, какую она выполняет... Никто не будет нас поучать по поводу нашей приверженности миру, нашей гордости как страны, как Испании, и нашей принадлежности НАТО", - заявила Роблес в видеообращении, опубликованном на странице испанского минобороны в соцсети X.
Министр подчеркнула, что Испания участвует в миссиях альянса на восточном фланге, а также на суше, на море и в воздухе.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
НАТО назвала приостановку членства Испании по требованию США невозможной
Вчера, 15:30
 
