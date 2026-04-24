Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Минобороны Испании заявила о серьезном вкладе страны в работу НАТО.
- Она подчеркнула участие Мадрида в миссиях альянса на восточном фланге, на суше, на море и в воздухе.
- НАТО не смогла бы выполнять свою работу без Испании, добавила Роблес.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава испанского минобороны Маргарита Роблес заявила, что НАТО не смогла бы выполнять свою работу без Испании, и призвала не поучать Мадрид в вопросах его приверженности альянсу.
"Испания - ответственный, серьезный, надежный и приверженный Атлантическому альянсу союзник. Атлантический альянс - это организация по поддержанию мира, которая без Испании не смогла бы выполнять такую важную работу, какую она выполняет... Никто не будет нас поучать по поводу нашей приверженности миру, нашей гордости как страны, как Испании, и нашей принадлежности НАТО", - заявила Роблес в видеообращении, опубликованном на странице испанского минобороны в соцсети X.
Министр подчеркнула, что Испания участвует в миссиях альянса на восточном фланге, а также на суше, на море и в воздухе.