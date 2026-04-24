В МВД рассказали, чем опасны лутбоксы в видеоиграх - РИА Новости, 24.04.2026
10:07 24.04.2026 (обновлено: 12:03 24.04.2026)
В МВД рассказали, чем опасны лутбоксы в видеоиграх

МВД назвало лутбоксы в видеоиграх схожей с азартными практиками механикой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лутбоксы в видеоиграх рассматриваются специалистами как механика, схожая с признаками азартных практик.
  • Они формируют у пользователя модель "платишь — надеешься на удачу" и снижают критическое восприятие рисков.
  • В МВД рекомендовали родителям контролировать внутриигровые покупки детей и обсуждать с ними принцип работы платных случайных наград.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Лутбоксы в видеоиграх все чаще рассматриваются специалистами как механика, схожая с азартными практиками, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Лутбоксы в видеоиграх все чаще рассматриваются специалистами как механика, схожая с признаками азартных практик. Уже есть научные исследования, подтверждающие, что чем больше пользователь тратит на такие "случайные награды", тем выше риск формирования поведения, схожего с лудоманией", - говорится в сообщении.
Игровые автоматы в казино - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
В РПЦ предложили запретить рекламу азартных игр
13 апреля, 17:02
В управлении отметили, что лутбоксы - это внутриигровые "наборы" со случайным содержимым: пользователь платит за возможность получить игровой предмет, но не знает заранее, что именно ему выпадет. При этом ценность таких предметов может сильно различаться - от обычных до редких и востребованных, что и формирует мотивацию к повторным покупкам.
Правоохранители подчеркивают, что для крупных игровых студий такая модель - инструмент монетизации и удержания аудитории: случайность награды и редкость предметов стимулируют повторные покупки, увеличивают время, проводимое в игре, и формируют устойчивую вовлеченность.
При этом доход от внутриигровых покупок часто становится ключевым источником прибыли для компаний, особенно в условно-бесплатных проектах.
"Механика лутбоксов во многом повторяет принципы азартных игр: случайный результат, эффект "почти выигрыша", яркие визуальные и звуковые стимулы, ограниченные по времени предложения. Это формирует у пользователя модель "платишь - надеешься на удачу" и снижает критическое восприятие рисков", - отметили в МВД.
Казино - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Россиян с 1 сентября начнут предупреждать о риске азартных игр
19 февраля, 01:05
Как уточнили в ведомстве, чаще всего лутбоксами увлекаются подростки, так как у несовершеннолетних ниже уровень финансовой и цифровой грамотности, выше восприимчивость к игровым стимулам и, как следствие, повышенный риск закрепления подобных поведенческих паттернов.
"Речь не всегда идет о прямой зависимости, но такие механики могут усиливать предрасположенность и служить "входной точкой" в более рискованные формы поведения", - добавили в управлении.
В МВД порекомендовали родителям обращать внимание на наличие в играх платных случайных наград и обсуждать с ребенком принцип их работы, а также ограничивать или контролировать внутриигровые покупки, особенно привязку банковских карт и автоматические платежи.
Красная Поляна. В казино - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон о самозапрете на участие в азартных играх
29 декабря 2025, 11:17
 
ТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
