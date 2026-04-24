В МВД рассказали, чем опасны лутбоксы в видеоиграх

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Лутбоксы в видеоиграх все чаще рассматриваются специалистами как механика, схожая с азартными практиками

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Лутбоксы в видеоиграх все чаще рассматриваются специалистами как механика, схожая с азартными практиками, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Лутбоксы в видеоиграх все чаще рассматриваются специалистами как механика, схожая с признаками азартных практик. Уже есть научные исследования, подтверждающие, что чем больше пользователь тратит на такие "случайные награды", тем выше риск формирования поведения, схожего с лудоманией", - говорится в сообщении

В управлении отметили, что лутбоксы - это внутриигровые "наборы" со случайным содержимым: пользователь платит за возможность получить игровой предмет, но не знает заранее, что именно ему выпадет. При этом ценность таких предметов может сильно различаться - от обычных до редких и востребованных, что и формирует мотивацию к повторным покупкам.

Правоохранители подчеркивают, что для крупных игровых студий такая модель - инструмент монетизации и удержания аудитории: случайность награды и редкость предметов стимулируют повторные покупки, увеличивают время, проводимое в игре, и формируют устойчивую вовлеченность.

При этом доход от внутриигровых покупок часто становится ключевым источником прибыли для компаний, особенно в условно-бесплатных проектах.

"Механика лутбоксов во многом повторяет принципы азартных игр: случайный результат, эффект "почти выигрыша", яркие визуальные и звуковые стимулы, ограниченные по времени предложения. Это формирует у пользователя модель "платишь - надеешься на удачу" и снижает критическое восприятие рисков", - отметили в МВД.

Как уточнили в ведомстве, чаще всего лутбоксами увлекаются подростки, так как у несовершеннолетних ниже уровень финансовой и цифровой грамотности, выше восприимчивость к игровым стимулам и, как следствие, повышенный риск закрепления подобных поведенческих паттернов.

"Речь не всегда идет о прямой зависимости, но такие механики могут усиливать предрасположенность и служить "входной точкой" в более рискованные формы поведения", - добавили в управлении.