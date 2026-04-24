Эксперт рассказал о связи между состоянием зубов и работой мозга

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Крупномасштабное исследование, охватившее более 12,4 тысячи человек в возрасте от 50 до 75 лет, выявило статистически значимую связь между состоянием зубного ряда и работой мозга, сообщил основатель федеральной сети клиник "Зубы за один день" Залим Кудаев.

"Жевательная нагрузка при пережевывании пищи стимулирует приток крови к ключевым зонам мозга, таким как гиппокамп, который отвечает за формирование памяти, и префронтальная кора, которая регулирует внимание, планирование и принятие решений", - рассказал Кудаев изданию " Лента.ру ".

По словам эксперта, потеря более шести зубов коррелирует со снижением скорости обработки информации на 15% по сравнению с людьми, сохранившими полный зубной ряд.

Врач также отметил, что воспалительные процессы в полости рта могут запускать системное воспаление, негативно влияющее на нейроны. А изменение рациона из‑за потери зубов, а именно переход на мягкую, обработанную пищу, снижает поступление нутриентов, важных для мозга.