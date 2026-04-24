Эксперт рассказал о связи между состоянием зубов и работой мозга
07:20 24.04.2026 (обновлено: 07:22 24.04.2026)
Эксперт рассказал о связи между состоянием зубов и работой мозга

Кудаев: потеря более шести зубок коррелирует со снижением скорости работы мозга

© iStock.com / YURIMA
Девушка на приеме у зубного врача
Девушка на приеме у зубного врача - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© iStock.com / YURIMA
Девушка на приеме у зубного врача. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Крупномасштабное исследование выявило статистически значимую связь между состоянием зубного ряда и работой мозга.
  • Потеря более шести зубов коррелирует со снижением скорости обработки информации на 15% по сравнению с людьми, сохранившими полный зубной ряд.
  • Воспалительные процессы в полости рта могут запускать системное воспаление, негативно влияющее на нейроны, а изменение рациона из-за потери зубов снижает поступление нутриентов, важных для мозга.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Крупномасштабное исследование, охватившее более 12,4 тысячи человек в возрасте от 50 до 75 лет, выявило статистически значимую связь между состоянием зубного ряда и работой мозга, сообщил основатель федеральной сети клиник "Зубы за один день" Залим Кудаев.
"Жевательная нагрузка при пережевывании пищи стимулирует приток крови к ключевым зонам мозга, таким как гиппокамп, который отвечает за формирование памяти, и префронтальная кора, которая регулирует внимание, планирование и принятие решений", - рассказал Кудаев изданию "Лента.ру".
По словам эксперта, потеря более шести зубов коррелирует со снижением скорости обработки информации на 15% по сравнению с людьми, сохранившими полный зубной ряд.
Врач также отметил, что воспалительные процессы в полости рта могут запускать системное воспаление, негативно влияющее на нейроны. А изменение рациона из‑за потери зубов, а именно переход на мягкую, обработанную пищу, снижает поступление нутриентов, важных для мозга.
"Связь между здоровьем полости рта и когнитивными функциями изучается не первый год. Ранее другие исследования подтвердили, что пациенты с болезнью Альцгеймера чаще имеют признаки пародонтита, хроническое воспаление десен связано с ускорением атрофии гиппокампа, а регулярная гигиена полости рта снижает риск когнитивных нарушений на 20-30%", - добавил Кудаев.
