Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:27 24.04.2026 (обновлено: 08:31 24.04.2026)
Глава МИД Японии оценил отношения с Лавровым

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 24 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги считает, что у него сложились доверительные отношения с главой МИД России Сергеем Лавровым по итогам встреч, в том числе во время визита в Москву в декабре 2019 года.
Министр напомнил, что контакты с Лавровым сначала проходили на полях Генассамблеи ООН и в рамках G20.
"Кроме того, как я уже говорил, в декабре я посетил Москву, где мы провели продолжительные переговоры. Мы, конечно, пили водку, но пили и японский виски и обсудили множество вопросов. Я считаю, что между нами сложились доверительные отношения", — сказал Мотэги в ходе заседания профильного комитета верхней палаты парламента.
Глава МИД также добавил, что намерен и впредь прилагать все усилия для разрешения существующих между сторонами вопросов.
Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Глава МИД Японии пожелал депутату Судзуки благополучной поездки в Россию
08:08
 
В миреМоскваЯпонияРоссияТосимицу МотэгиСергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООНООНБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала