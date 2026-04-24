13:19 24.04.2026
МИД надеется, что Ереван не подключит себя к антироссийской политике ЕС

  • Москва надеется, что власти Армении не позволят новой "миссии" ЕС в стране подключить Ереван к антироссийской политике.
  • Мария Захарова выразила надежду, что Армения не допустит вмешательства в свои внутренние дела и вовлечения в геополитические игры Запада.
ИЖЕВСК, 24 апр – РИА Новости. Москва надеется, что власти Армении не позволят новой "миссии" ЕС в стране подключить Ереван к антироссийской политике, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы рассчитываем на то, что наши армянские союзники и друзья не допустят использования новой, так сказать, миссии для вмешательства в свои внутренние дела и вовлечения Еревана в геополитические игры Запада, подразумевающие разрушение дружественных связей с нашей страной и подключение к антироссийской политике Брюсселя", - сказала она в ходе брифинга.
ЕреванМоскваАрменияМария ЗахароваЕвросоюз
 
 
