В Москве свыше 130 объектов оснастят архитектурно-художественной подсветкой
10:14 24.04.2026
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы оснастят в 2026 году архитектурно-художественной подсветкой свыше 130 объектов города, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Ранее Бирюков рассказал, что Москву освещают более миллиона светильников, в которых используются энергоэффективные светодиоды. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 14 лет уровень освещенности столицы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза.
«
"Специалисты комплекса городского хозяйства оснастят в этом году архитектурно-художественной подсветкой свыше 130 объектов... Продолжаем масштабные мероприятия по оборудованию архитектурно-художественной подсветкой ряда важных столичных объектов. Правильно подобранное освещение позволяет грамотно акцентировать детали и элементы зданий, создавая единое световое пространство", - рассказал Бирюков.
Он также отметил, что качественное освещение позволяет создавать комфортную и безопасную городскую среду.
Заммэра подчеркнул, что архитектурно-художественной подсветкой оборудуют здания школ, в которых проходят работы по реконструкции в рамках программы "Моя школа", высотку у метро "Красные ворота", главное здание Российского государственного гуманитарного университета на Миусской площади, пожарную каланчу на Русаковской улице и ряд других зданий. На данный момент проводятся проектные работы.
"Подсветка особенно хорошо смотрится на храмах и церквях, благодаря их архитектурным особенностям. В этом году она появится еще на шести таких объектах, в том числе колокольне храма Усекновения главы Иоанна Предтечи под Бором на Пятницкой улице и соборе Богоявленского монастыря в одноименном переулке", - уточнил Бирюков.
Он добавил, что также подсветкой оснастят 22 жилых дома на Профсоюзной улице.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
В Москве во вторник начнется штормовой ветер
08:13
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваБорПетр БирюковРоссийский государственный гуманитарный университет
 
 
