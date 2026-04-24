В Москве во вторник начнется штормовой ветер

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Штормовой ветер и снег ожидаются 28 апреля в Москве, может образоваться снежный покров высотой до 5 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Во вторник порывы ветра будут усиливаться до штормовых 15 метров в секунду, осадки будут идти преимущественно в твердой фазе, по области появится снежный покров высотой до 2-5 сантиметров, минимальный термометр покажет минус 1 - плюс 2 градуса, максимальный - плюс 3 - плюс 6", - рассказал Тишковец

Синоптик подчеркнул, что в последние двое суток апреля немного потеплеет: ночами температура будет от 0 до плюс 5 градусов, днем - до плюс 5 - плюс 10, снег исчезнет.