Москвичам пообещали мокрый снег и дождь в пятницу - РИА Новости, 24.04.2026
07:06 24.04.2026
Москвичам пообещали мокрый снег и дождь в пятницу

РИА Новости: в Москве в пятницу ожидаются мокрый снег и дождь

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Прохожие во время дождливой погоды в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Прохожие во время дождливой погоды в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в пятницу ожидаются мокрый снег и дождь.
  • Минимальная температура в Москве прогнозируется от +1 °С до +3 °С, местами возможно понижение до –1 °С, дневная температура — от +5 °С до +7 °С.
  • В пятницу в столице сохранится плотный северный ветер, ночью его порывы могут достигать 12–15 м/с, днем — 5–10 м/с.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Мокрый снег, дождь и температура воздуха до плюс 7 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В пятницу в Москве атмосферное давление немного повысится относительно четверга. Погода обещает быть облачной с прояснениями, но местами еще будут небольшие осадки. В Москве ожидается смешанная фаза мокрого снега с дождем", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что минимальная температура в Москве прогнозируется плюс 1 - плюс 3 градуса, местами возможно понижение до минус 1 градуса. Дневная температура в Москве ожидается плюс 5 - плюс 7 градусов, по области - плюс 5-10 градусов.
"В пятницу в столице сохранится плотный северный ветер. Ночью его порывы могут достигать 12-15 метров в секунду, днем - 5-10 метров в секунду. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 4-5 градусов", - заключила Позднякова.
