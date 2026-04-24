Прохожие во время дождливой погоды в Москве. Архивное фото

Москвичам пообещали мокрый снег и дождь в пятницу

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве в пятницу ожидаются мокрый снег и дождь.

Минимальная температура в Москве прогнозируется от +1 °С до +3 °С, местами возможно понижение до –1 °С, дневная температура — от +5 °С до +7 °С.

В пятницу в столице сохранится плотный северный ветер, ночью его порывы могут достигать 12–15 м/с, днем — 5–10 м/с.

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Мокрый снег, дождь и температура воздуха до плюс 7 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"В пятницу в Москве атмосферное давление немного повысится относительно четверга. Погода обещает быть облачной с прояснениями, но местами еще будут небольшие осадки. В Москве ожидается смешанная фаза мокрого снега с дождем", - рассказала Позднякова

Синоптик отметила, что минимальная температура в Москве прогнозируется плюс 1 - плюс 3 градуса, местами возможно понижение до минус 1 градуса. Дневная температура в Москве ожидается плюс 5 - плюс 7 градусов, по области - плюс 5-10 градусов.