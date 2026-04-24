Россия вернула из плена 193 военнослужащих

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москва вернула из украинского плена 193 бойца и передала взамен столько же боевиков ВСУ.
- Сейчас россияне находятся в Белоруссии, затем их доставят на родину для лечения в учреждениях Минобороны.
- Посредниками в проведении обмена выступили ОАЭ и США.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 193 бойца, сообщили в Минобороны.
"Взамен переданы 193 военнопленных ВСУ", — заявили в ведомстве.
Предыдущий состоялся 11 апреля. Тогда Москва вернула 175 военных и семь незаконно удерживавшихся киевским режимом жителей Курской области. Они стали последними заложниками, взятыми ВСУ в российском регионе.
За два дня до этого Россия передала Украине тысячу тел боевиков в обмен на 41 погибшего бойца. Договоренностей по гуманитарным вопросам стороны достигли в Женеве 17-18 февраля.
