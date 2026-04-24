Более 1700 человек пострадали при атаках ВСУ за первые 90 дней 2026 года

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Не менее 1725 мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ за первые 90 дней 2026 года, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За первые 90 дней 2026 года от преступных действий вооруженных формирований Украины пострадали как минимум 1 725 мирных жителей", - сказал он в ходе брифинга.
Мирошник уточнил, что ранения получили 1459 человек, погибли - 266.