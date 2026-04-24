Краткий пересказ от РИА ИИ
- Захарова осудила высказывания Игоря Гросу о российском послом в Молдавии Олеге Озерове.
- Ранее Гросу заявил, что Молдавия не будет высылать российского дипломата, и предложил Озерову пока "погулять"
- Мария Захарова ранее заявила, что Кишинев нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, отказываясь принять верительные грамоты у посла России.
ИЖЕВСК, 24 апр – РИА Новости. Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу, не отметившийся какими-либо реальными достижениями на службе, может сам пойти где-нибудь погулять после высказываний о после Российской Федерации в стране Олеге Озерове, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Можно применить схожую лексику к председателю парламента Молдавии Игорю Гросу. Пусть он тоже где-нибудь там погуляет. А посол Российской Федерации в Молдавии будет работать, чем он и занимался", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, Олег Озеров известен во всем мире как блестящий специалист, в то время как о достижениях Гросу не известно ничего, кроме как о его политических манипуляциях.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Озерова послом в Кишиневе 10 сентября 2024 года. Президент Молдавии Майя Санду в апреле 2025 года заявила, что отказалась принять верительные грамоты Озерова из-за "множества недружественных действий" со стороны России. Как заявила в декабре 2025 года Захарова, Кишинев нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, отказываясь принять верительные грамоты у посла РФ.
В МИД ответили на заявление спикера парламента Молдавии о России
27 января, 19:30