Рейтинг@Mail.ru
Захарова жестко осудила слова молдавского политика о российском после - РИА Новости, 24.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 24.04.2026 (обновлено: 15:59 24.04.2026)
Захарова жестко осудила слова молдавского политика о российском после

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова осудила высказывания Игоря Гросу о российском послом в Молдавии Олеге Озерове.
  • Ранее Гросу заявил, что Молдавия не будет высылать российского дипломата, и предложил Озерову пока "погулять"
  • Мария Захарова ранее заявила, что Кишинев нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, отказываясь принять верительные грамоты у посла России.
ИЖЕВСК, 24 апр – РИА Новости. Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу, не отметившийся какими-либо реальными достижениями на службе, может сам пойти где-нибудь погулять после высказываний о после Российской Федерации в стране Олеге Озерове, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее Гросу заявил, что Молдавия, чьи власти до сих пор отказываются принять верительные грамоты у российского дипломата, не будет его высылать, и предложил Озерову пока "погулять".
"Можно применить схожую лексику к председателю парламента Молдавии Игорю Гросу. Пусть он тоже где-нибудь там погуляет. А посол Российской Федерации в Молдавии будет работать, чем он и занимался", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, Олег Озеров известен во всем мире как блестящий специалист, в то время как о достижениях Гросу не известно ничего, кроме как о его политических манипуляциях.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Озерова послом в Кишиневе 10 сентября 2024 года. Президент Молдавии Майя Санду в апреле 2025 года заявила, что отказалась принять верительные грамоты Озерова из-за "множества недружественных действий" со стороны России. Как заявила в декабре 2025 года Захарова, Кишинев нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, отказываясь принять верительные грамоты у посла РФ.
В миреМолдавияРоссияКишиневОлег ОзеровИгорь ГросуМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала