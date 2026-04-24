ИЖЕВСК, 24 апр – РИА Новости. Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу, не отметившийся какими-либо реальными достижениями на службе, может сам пойти где-нибудь погулять после высказываний о после Российской Федерации в стране Олеге Озерове, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как отметила Захарова, Олег Озеров известен во всем мире как блестящий специалист, в то время как о достижениях Гросу не известно ничего, кроме как о его политических манипуляциях.