Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 24.04.2026 (обновлено: 15:38 24.04.2026)
Захарова раскритиковала запрет латвийским школьникам общаться на русском

© Фото : МИД России
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова назвала запрет латвийским школьникам общаться на русском языке поведением нацистов.
  • Такая политика запрещена Нюрнбергским трибуналом и международным правом.
  • Полянский призвал профильные исполнительные структуры ОБСЕ отреагировать на дискриминацию русскоязычного населения в Латвии.
ИЖЕВСК, 24 апр – РИА Новости. Запрет латвийским школьникам общаться между собой на русском языке – это поведение нацистов, запрещавших людям по этническому или национальному признаку использовать свой язык, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее депутат Рижской думы Алексей Росликов рассказал в интервью РИА Новости, что школьникам в Латвии запретили разговаривать между собой на русском языке на территории учебных заведений даже в свободное время.
"Нацисты. Нацисты всегда запрещали людям по этническому, национальному признаку исповедовать свою культуру, историю, использовать язык, ограничивали все свободы по национальному признаку", - сказала она в ходе брифинга.
При этом официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что эта дискриминирующая политика запрещена Нюрнбергским трибуналом и международным правом.
Ранее постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Москва призывает профильные исполнительные структуры ОБСЕ отреагировать на масштабную дискриминацию русского и русскоязычного населения в Латвии, а также дать оценку действиям латвийских властей в сфере прав человека.
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Ульянов призвал принять решения в вопросе защиты россиян в Прибалтике
21 апреля, 01:58
 
В миреРоссияЛатвияМоскваМария ЗахароваДмитрий ПолянскийОБСЕРижская дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала