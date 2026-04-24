Захарова раскритиковала запрет латвийским школьникам общаться на русском

ИЖЕВСК, 24 апр – РИА Новости. Запрет латвийским школьникам общаться между собой на русском языке – это поведение нацистов, запрещавших людям по этническому или национальному признаку использовать свой язык, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее депутат Рижской думы Алексей Росликов рассказал в интервью РИА Новости, что школьникам в Латвии запретили разговаривать между собой на русском языке на территории учебных заведений даже в свободное время.
"Нацисты. Нацисты всегда запрещали людям по этническому, национальному признаку исповедовать свою культуру, историю, использовать язык, ограничивали все свободы по национальному признаку", - сказала она в ходе брифинга.
При этом официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что эта дискриминирующая политика запрещена Нюрнбергским трибуналом и международным правом.
Ранее постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Москва призывает профильные исполнительные структуры ОБСЕ отреагировать на масштабную дискриминацию русского и русскоязычного населения в Латвии, а также дать оценку действиям латвийских властей в сфере прав человека.