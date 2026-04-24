Япония заверила Россию в том, что не будет поставлять оружие на Украину

ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Россия получила от Японии заверения о невозможности поставки японских вооружений и продукции двойного назначения на Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я хотела бы подчеркнуть, что по дипломатическим каналам получено заверение японских властей о невозможности поставки экспортируемых вооружений и продукции двойного назначения в зоны вооруженных конфликтов, включая непосредственно Украину", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.
