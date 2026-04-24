В МИД России раскритиковали заявление ЕС о готовящемся 21-ом пакете санкций - РИА Новости, 24.04.2026
14:30 24.04.2026 (обновлено: 14:37 24.04.2026)
В МИД России раскритиковали заявление ЕС о готовящемся 21-ом пакете санкций

© REUTERS / Yves Herman — Флаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
  • Захарова назвала заявления ЕС о начале работы над 21-м пакетом санкций сценой из западного театра абсурда.
ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Заявления Евросоюза о том, что они уже начали готовить 21-й пакет санкций против РФ сразу после принятия 20-го, это еще одна сцена из западного театра абсурда, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В четверг ЕС ввел в действие 20-й пакет санкций против России.
"Я считаю, что главной характеристикой 20-го пакета санкций ЕС против России стало заявление Брюссельской бюрократии и отдельных представителей ЕС о том, что они тут же начали работать над 21-м пакетом... Это еще одна сцена из этого западного театра абсурда", - сказала Захарова в ходе брифинга.
