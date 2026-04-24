США и ЕС подписали меморандум по критически важным минералам

ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович в пятницу подписали меморандум о двустороннем стратегическом партнерстве в сфере критически важных минералов, следует из трансляции госдепа США.