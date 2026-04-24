США и ЕС подписали меморандум по критически важным минералам

ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович в пятницу подписали меморандум о двустороннем стратегическом партнерстве в сфере критически важных минералов, следует из трансляции госдепа США.
«
"Нам нужны надежные и доступные источники этих ресурсов, поэтому это очень важное достижение. Мы благодарим вас за участие в сегодняшнем мероприятии и рассчитываем на дальнейшую работу с вами в рамках реализации этой договоренности", - сказал Рубио своему европейскому коллеге во время церемонии подписания в Вашингтоне.
США в начале февраля на министерской конференции в Вашингтоне подписали соглашения или меморандумы о взаимопонимании по теме критических минералов с 11 странами. Конференция состоялась на фоне планов администрации президента США Дональда Трампа по созданию стратегического запаса критически важных минералов объемом 12 миллиардов долларов для снижения зависимости американской промышленности от поставок из Китая.
Критически важные минералы - особый тип минеральных ресурсов, составляющих основу материального обеспечения высокотехнологичных отраслей: кобальт, литий, марганец, цинк, хром и другие.
