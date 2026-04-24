США и ЕС подписали меморандум по критически важным минералам - РИА Новости, 24.04.2026
18:50 24.04.2026
США и ЕС подписали меморандум по критически важным минералам

Рубио и Шефчович подписали меморандум о стратегическом партнерстве

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рубио и Шефчович подписали меморандум о двустороннем стратегическом партнерстве в сфере критически важных минералов.
  • США нужны надежные и доступные источники этих ресурсов, заявил госсекретарь.
  • Он назвал это соглашение очень важным.
ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович в пятницу подписали меморандум о двустороннем стратегическом партнерстве в сфере критически важных минералов, следует из трансляции госдепа США.
"Нам нужны надежные и доступные источники этих ресурсов, поэтому это очень важное достижение. Мы благодарим вас за участие в сегодняшнем мероприятии и рассчитываем на дальнейшую работу с вами в рамках реализации этой договоренности", - сказал Рубио своему европейскому коллеге во время церемонии подписания в Вашингтоне.
США в начале февраля на министерской конференции в Вашингтоне подписали соглашения или меморандумы о взаимопонимании по теме критических минералов с 11 странами. Конференция состоялась на фоне планов администрации президента США Дональда Трампа по созданию стратегического запаса критически важных минералов объемом 12 миллиардов долларов для снижения зависимости американской промышленности от поставок из Китая.
Критически важные минералы - особый тип минеральных ресурсов, составляющих основу материального обеспечения высокотехнологичных отраслей: кобальт, литий, марганец, цинк, хром и другие.
