Пропавшего в Новосибирске мальчика нашли живым

- Девятилетний мальчик из Новосибирска в четверг не вернулся домой из школы.
- Ребенка нашли живым, сообщили в отряде "Лиза Алерт".
БАРНАУЛ, 24 апр – РИА Новости. Девятилетний мальчик, не вернувшийся в четверг из школы, найден живым, сообщают в отряде "Лиза Алерт" Новосибирской области.
"Ребенок найден, жив! Большое спасибо всем, кто принимал участие в поиске", - сообщили в отряде.
Ранее сообщалось, что девятилетний мальчик из Кировского района Новосибирска в четверг не вернулся домой из школы. Проводился срочный сбор волонтеров для поиска ребенка.
