20:04 24.04.2026 (обновлено: 20:16 24.04.2026)
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил инициативы студентов-медиков

Евгений Люлин пригласил студентов медицинского университета к совместной работе

© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Нижегородской областиПредседатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в Приволжском исследовательском медицинском университете
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в Приволжском исследовательском медицинском университете
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин пригласил студентов медицинского университета к совместной работе, отметив их интересные идеи и инициативы.
"Сегодня в Приволжском исследовательском медицинском университете День заксобрания. Депутаты, министры и будущие медики вместе провели диагностику законодательства и дали свои рекомендации "по лечению", - написал Люлин на платформе "Макс".
Спикер нижегородского парламента отметил, что на таких встречах рождаются самые ценные инициативы.
"В свое время в Медакадемии обсуждали областную программу поддержки молодых специалистов, которая имела громадный успех. Сегодня думали, как наполнить смыслом понятие "студенческая семья". Ребята предложили дать преимущественное право на заселение в общежития, поставить там пеленальные столики, разрешить круглосуточный доступ родственникам студентов", - рассказал Люлин.
Он отметил, что горячие дискуссии развернулись по вопросу о здоровье населения – например, как убедить людей прийти на диспансеризацию. Люлин поддержал идею о том, чтобы выписывать бонусы и премии после прохождения медосмотра.
Также председатель законодательного собрания региона отметил прозвучавшую на встрече со студентами мысль о том, что защищать народ нужно не только от вейпов, но и от недостоверной информации о здоровье.
"Предложений так много, что решили пригласить студентов ПИМУ к работе экспертного совета по вопросам здравоохранения при социальном комитете заксобрания. И конечно, молодежь будет активно включаться в деятельность молодежного парламента. Его право законодательной инициативы поможет превратить толковую инициативу в реально работающий закон", - подчеркнул спикер нижегородского парламента.
 
