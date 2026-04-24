Спикер нижегородского парламента Люлин отметил инициативы студентов-медиков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин пригласил студентов медицинского университета к совместной работе, отметив их интересные идеи и инициативы.

« "Сегодня в Приволжском исследовательском медицинском университете День заксобрания. Депутаты, министры и будущие медики вместе провели диагностику законодательства и дали свои рекомендации "по лечению", - написал Люлин на платформе "Макс".

Спикер нижегородского парламента отметил, что на таких встречах рождаются самые ценные инициативы.

"В свое время в Медакадемии обсуждали областную программу поддержки молодых специалистов, которая имела громадный успех. Сегодня думали, как наполнить смыслом понятие "студенческая семья". Ребята предложили дать преимущественное право на заселение в общежития, поставить там пеленальные столики, разрешить круглосуточный доступ родственникам студентов", - рассказал Люлин.

Он отметил, что горячие дискуссии развернулись по вопросу о здоровье населения – например, как убедить людей прийти на диспансеризацию. Люлин поддержал идею о том, чтобы выписывать бонусы и премии после прохождения медосмотра.

Также председатель законодательного собрания региона отметил прозвучавшую на встрече со студентами мысль о том, что защищать народ нужно не только от вейпов, но и от недостоверной информации о здоровье.